ЄС таємно готується до гібридної атаки з численними жертвами, - Politico

Посли 27 країн ЄС обговорюють сценарій масштабної гібридної атаки з численними жертвами та з'ясовують, як у такому випадку мають діяти ЄС і НАТО.

Столиці країн ЄС готуються до можливого сценарію масштабної гібридної атаки, унаслідок якої можуть загинути громадяни блоку. За словами п'яти дипломатів і чиновників ЄС, такий результат дедалі більше розглядають як імовірний, пише Politico.

Останніми тижнями посли ЄС від усіх 27 країн обговорювали можливу реакцію на подібний напад у "обмеженому форматі" – без телефонів та помічників. Переговори активізувалися після виявлення в серпні безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

ЄС роками розробляє механізми реагування на гібридні загрози, зокрема кібератаки, втручання у вибори та диверсії. Однак тепер увага дипломатів зосередилася на значно серйознішому сценарії – атаках, які можуть призвести до великої кількості жертв.

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"Ми маємо бути готові до чогось серйозного", – сказав високопоставлений дипломат ЄС. "На жаль, Лейпциг показав нам, що дуже серйозний інцидент, який спричиняє численні жертви, не виключений".

Інший чиновник ЄС заявив, що з огляду на масштаби дій Росії жертви можуть з'явитися раніше, ніж очікується.

У ЄС говорять про зростання гібридних атак

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС заявляє про активізацію Москвою кампанії кібератак, диверсій та інших таємних операцій у країнах блоку.

Комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що європейські демократії стикаються зі зростанням кількості загроз:

"Ми зміцнюємо нашу здатність передбачати та виявляти загрози, покращуємо раннє попередження та забезпечуємо, щоб Європа могла швидко та колективно реагувати, коли випробовується наша демократична стійкість".

Переговори дипломатів і міністрів ЄС стосувалися, зокрема, можливого розгортання груп реагування на надзвичайні ситуації, виділення коштів ЄС для допомоги постраждалій державі та комунікації керівників європейських інституцій під час кризи.

Директор Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам Тейя Тійлікайнен заявила, що через дедалі більш смертоносні засоби, які Росія використовує для перевірки готовності Європи, жертви можуть з'явитися раніше чи пізніше.

ЄС може зіткнутися з проблемою координації

У разі загибелі громадян ЄС або НАТО внаслідок атаки тиск на обидві організації буде надзвичайно сильним. Водночас підготовка ЄС до такого сценарію вже викликає дискусії щодо розподілу повноважень між ЄС і НАТО.

Деякі столиці вважають, що ЄС може перевищувати свою роль у сфері безпеки та дублювати функції НАТО, яке протягом десятиліть є основою європейської безпеки.

Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску попередила, що надмірне дублювання може ускладнити ухвалення рішень.

"Якщо виникає плутанина або дублювання, це ризикує уповільнити процес прийняття рішень, що має наслідки, оскільки час завжди має вирішальне значення", – сказала вона.

Окреме занепокоєння викликає відсутність у ЄС достатньо захищених каналів зв'язку та ризик витоку конфіденційної інформації. Через це деякі столиці воліють обговорювати найбільш чутливі питання у форматах НАТО.

Єврокомісія пропонує новий протокол

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила за посилення безпекових можливостей ЄС.

У своїй промові про стан Європейського Союзу вона запропонувала створити "протокол про надзвичайну безпеку", який допоміг би державам ЄС координувати дії у разі масштабної атаки. За словами дипломатів, цей протокол разом із пропозицією створити "Європейську раду безпеки" можуть увійти до "Європейської стратегії безпеки", яку планують опублікувати на початку листопада.

Водночас частина дипломатів виступає проти створення нових форматів, вважаючи, що вони можуть дублювати вже наявні механізми.

Один із високопоставлених дипломатів заявив, що ЄС має активніше використовувати вже наявні інструменти кризового реагування.

"Нам дуже незручно щодо протоколу надзвичайної безпеки", – сказав він. "У нас вже є механізми. Якщо виникне криза, у нас є Комплексне політичне реагування (ІППР), яке дуже добре спрацювало під час пандемії та інших криз".

Як можуть розподілити відповідальність між ЄС і НАТО

Механізм ІППР дозволяє країні, яка головує в ЄС, на прохання постраждалої держави скликати екстрені зустрічі за участю експертів НАТО, ООН та інших міжнародних організацій.

У разі масштабної гібридної атаки рішення щодо подальших дій залишається за постраждалою країною.

Оана Лунгеску запропонувала розділити обов'язки між ЄС і НАТО, щоб уникнути плутанини під час події з масовими жертвами. За її словами, НАТО могло б зосередитися на обміні розвідувальними даними та військовому стримуванні, тоді як ЄС – на реагуванні у сфері цивільного захисту.

Водночас Тейя Тійлікайнен зазначила, що координація реагування на гібридні атаки з боку ЄС є корисною, але її не можна порівнювати із заходами стійкості на національному рівні.

Лунгеску також наголосила, що для Москви поділ між ЄС і НАТО не має такого значення:

"Чесно кажучи, Путіну байдуже, чи приймає рішення Корепер-2, чи Північноатлантична рада".

Загроза для Єввропи - останні новини

Як повідомляв УНІАН, європейські політики шукають відповідь, щоб стримати ескалацію гібридної кампанії РФ. Financial Times пише, що практично немає способу повністю відвернути російську безпекову машину від спроб вразити на континенті цілі, які повʼязані з військовою підтримкою України.

Європі необхідні оборонні інструменти для зриву цих атак, чітке бачення того, як створити важелі впливу на Кремль, а також шлях до встановлення захисних механізмів у відносинах з РФ.

Також FT писав, що Європа готує "гібридну оборону" у стилі НАТО проти атак Кремля. Водночас країни розходяться в думках щодо того, як протистояти безперервним актам саботажу, підпалів та дестабілізації з боку Кремля.

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