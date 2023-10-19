Канцлер Німеччини розкритикував президента Росії Володимира Путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз повинен спільно продовжувати фінансову підтримку України в майбутньому. За його словами, використання додаткових коштів не є вирішенням проблеми в довгостроковій перспективі

"У нас тут чітка позиція: це допомога для України, для фінансової стабільності країни, ми повинні будемо надавати її спільно, як європейці", - заявив Шольц, додавши при цьому, що "все це не може бути вирішено за допомогою додаткових коштів".

Він також піддав критиці президента Росії Володимира Путіна за його попередження про жертви серед мирного населення в ході конфлікту між Ізраїлем і палестинським ісламістським угрупуванням ХАМАС.

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"Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент повсюдно попереджає про те, що можуть бути жертви, цивільні жертви військових зіткнень. Цинічніше не буває", - підсумував політик.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

Єврокомісія запропонувала збільшити загальний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро, щоб покрити збільшені витрати. 55 з них мають піти на фінансову підтримку України.

У свою чергу Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги від ЄС для України на суму 50 мільярдів євро і передати лише половину.

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