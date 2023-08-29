Допомога Україні від ЄС стримується розбіжностями між державами-членами.

Суперечки між країнами-членами ЄС з приводу поповнення бюджету можуть поставити під загрозу приплив військової підтримки України.

Як йдеться в матеріалі Financial Times, допомога Україні від ЄС стримується розбіжностями між державами-членами, а побоювання з приводу напруженості національних бюджетів і зростаючих витрат в Брюсселі загрожують потоку фінансової підтримки Києву.

Запити Брюсселя щодо додаткового фінансування в цілому на 86 мільярдів євро, спрямовані на зниження навантаження на бюджет ЄС при одночасному закріпленні чотирирічної підтримки України, розділили держави-члени і призвели до закликів щодо скорочень і більш тривалих термінів затвердження.

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Як йдеться в матеріалі, дебати є ключовим випробуванням рішучості Заходу щодо України, оскільки військові скептики в Європі та США починають вказувати на обмежені успіхи, досягнуті літнім контрнаступом Києва проти Росії.

Брюссель запропонував останній пакет фінансування для України, розрахований на чотири роки, частково для того, щоб захистити Київ від політичної нестабільності. Міністри ЄС відновлять консультації після літніх канікул, при цьому підтримка України буде займати перше місце в порядку денному на зустрічах міністрів оборони та закордонних справ.

Досі переговори про фінансування ускладнювалися тим, що Європейська комісія об'єднала фінансову підтримку України з вимогами щодо поповнення бюджету ЄС, включаючи положення про покриття процентних витрат за боргами і підвищення зарплат чиновників ЄС.

Багато держав-членів заявили, що, хоча додаткова фінансова підтримка України є розумною, інші елементи пакету є результатом внутрішніх проблем управління бюджетом ЄС, які не заслуговують додаткових коштів.

Такі країни, як Німеччина та Нідерланди, очолили опір, стверджуючи, що затягування національних бюджетних поясів через підвищення процентних ставок і вимог до заробітної плати має також позначитися на Брюсселі.

"Час невідповідний. Урядам доводиться самим ухвалювати важкі рішення, і тепер Брюссель просить їх внести більший внесок", - сказав один з високопоставлених дипломатів ЄС.

"Чесно кажучи, фраза "Брюсселю потрібні наші гроші, щоб збільшити зарплати членів Комісії відповідно до інфляції" - не найкраща внутрішньополітична платформа для національного лідера", - додали вони.

Ця суперечка створює основу для переговорів ЄС, які, як очікується, стануть одними з найбільш напружених за решту цього року. У червні комісія визначила поповнення бюджету на 2021-2027 роки на 66 мільярдів євро, яке фінансувалося державами-членами. Брюссель окремо запропонував 20 мільярдів євро на постачання зброї Україні.

66 мільярдів євро включають майже 19 мільярдів євро на покриття несподівано високих витрат за спільними позиками ЄС, близько 2 мільярдів євро на збільшення адміністративних витрат, включаючи підвищення зарплат чиновників, 15 мільярдів євро на витрати, пов'язані зі зростанням міграції та фінансування зовнішніх країн, і 10 мільярдів євро на ініціативи, включаючи новий інноваційний фонд.

Це поповнення багаторічної фінансової програми (MFF) також включає в себе гранти на суму 17 млрд євро для Києва і доповнюється пакетом кредитів на суму 33 млрд євро. У сукупності цей пакет вартістю 50 мільярдів євро, розрахований на чотири роки, спрямований на те, щоб забезпечити довгострокову бюджетну стабільність країни. Брюссель закликав інших донорів прийняти цей підхід.

Великі країни ЄС в даний час обговорюють аспекти поповнення MFF з метою досягнення спільної позиції, заявили два чиновника, зазначивши, що цілком ймовірно, що дебати можуть затягнутися до кінця року.

"У грудні всі ці питання зійдуться воєдино, і нам знадобиться відповідь", — сказав високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь у переговорах щодо фінансування України.

Водночас 27 держав-членів ЄС просять разом внести ще 20 мільярдів євро в керований Брюсселем фонд озброєнь, покликаний гарантувати військову підтримку Україні на наступні чотири роки.

Цей банк фінансування, передбачений як частина вкладу ЄС в так звані довгострокові "зобов'язання з безпеки" перед Україною, покликані захистити її від російської агресії, буде додатково обговорюватися міністрами оборони та закордонних справ країн всього блоку на цьому тижні.

Представники ряду країн-членів ЄС заявляють, що фонд — частина європейського фонду миру ЄС, який фінансує поставки зброї в Україну з лютого минулого року — в кінцевому підсумку отримає підтримку завдяки широко поширеній готовності допомогти Києву.

Війна в Україні та допомога від ЄС

У грудні 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

17 січня Єврокомісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету допомоги на 18 млрд євро.

22 червня, Україна отримала від Євросоюзу п'ятий транш в розмірі 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік.

25 липня 2023 року стало відомо про те, що Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в рамках макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури. Ці кошти були спрямовані в Україну після здійснених Росією атак, зокрема по об'єктах "зернової ініціативи".

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування в обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну підтримку України на період 2024-2027 років. Таким чином Єврокомісія пропонує ЄС покрити 45% потреб України у фінансуванні для відновлення країни на найближчі 4 роки.

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