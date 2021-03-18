У грудні лідери ЄС запропонували застосувати проти турецьких посадовців санкції за незаконне буріння в Середземному морі.

Європейський союз заморозив плани ввести санкції проти високопосадовців турецької державної нафтогазової компанії TPAO, які планувалося ввести за активність з видобутку газу в спірних водах східного Середземномор'я.

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Про це повідомляє Journal Pioneer, посилаючись на чотирьох неназваних дипломатів.

Зазначається, що в грудні лідери ЄС запропонували застосувати проти турецьких чиновників санкції у вигляді заморозки активів і заборон на в'їзд, хоча конкретні прізвища названі не були. Очікувалося, що питання санкцій обговорять на саміті 25-26 березня.

Минулий рік був складним у відносинах між країнами ЄС і Анкарою. Президент Туреччини Ердоган публічно висловлював надію, що протести у Франції призведуть до відставки президента Макрона. Туреччина також почала конфліктувати з Грецією з приводу видобутку енергоресурсів у спірних водах.

Однак цього року Ердоган пом'якшив тон своїх заяв, а канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за більш м'який підхід. Крім того, Туреччина вперше за 5 років провела прямі переговори з Грецією. Все це допомогло розрядити ситуацію. Нова адміністрація Байдена також закликала Брюссель почекати з санкціями.

За словами дипломатів, в результаті робота над санкціями була заморожена.

Конфлікт між Грецією і Туреччиною: що відомо

Конфлікт між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї різко загострився в липні. Обидві держави заявили свої претензії на території з можливими родовищами нафти та газу.

Євросоюз закликав Туреччину зупинити геологорозвідувальне буріння в спірних районах і погрожував санкціями. Однак Анкара відмовлялася йти на поступки.

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Автор: Дмитро Захаров