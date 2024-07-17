Трамп надіслав чіткий сигнал, що зовнішня політика "Америка понад усе" повернеться.

Багато найближчих союзників США вже боялися перспективи повернення Дональда Трампа в Білий дім. Однак тепер, коли колишній президент обрав Джей Ді Венса кандидатом на посаду віцепрезидента, з’явилось набагато більше причин для хвилювання, пише CNN.

Зазначається, що Трамп надіслав чіткий сигнал про те, що в разі обрання його зовнішня політика "Америка понад усе" повернеться. Венс є рішучим критиком надання підтримки Україні. Як і Трамп, він неодноразово критикував НАТО та його європейських членів за недостатні витрати на оборону. Ставка на Венса поховала сподівання деяких союзників США, що Трамп може пом’якшити свою зовнішньополітичну позицію в разі переобрання.

На Мюнхенській конференції з безпеки в лютому Венс запропонував Україні вести переговори з Росією, оскільки США та інші союзники не мають можливостей її підтримати: "Венс, схоже, не зацікавлений у тому, щоб бути хорошим союзником Європи", – підкреслила експерт з геополітики та безпеки Крістін Берзіна.

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Поворот до Китаю

Венс також стверджував, що США повинні відвернути свою увагу від Росії та звернути увагу на Східну Азію. Раніше цього тижня він заявив, що війну в Україні необхідно "швидко завершити", щоб Америка могла зосередитися на "справжній проблемі, якою є Китай".

Кандидат у віцепрезиденти від Трампа також стверджував, що зусилля США щодо постачання Україні систем протиповітряної оборони можуть завдати шкоди обороні Тайваню в разі вторгнення Китаю.

Думка про те, що Східна Азія, і зокрема Китай, є більшою загрозою для США, ніж Росія, не є унікальною для Венса. Експерт із зовнішньої політики США Тревор МакКріскен зазначав, що між демократами та республіканцями існує згода щодо того, що Китай є найбільшою міжнародною загрозою для інтересів США. МакКріскен також вважає, що Венс, ймовірно, намагається використати свою більш антиєвропейську позицію з політичних причин теж. "Це спосіб зобразити Європу як таку, що не стоїть на захисті, коли повинна. Історично США так багато разів доводилося втручатися і виручати Європу".

За словами журналістів. в очах більшості західних лідерів загрози з боку Китаю та Росії йдуть рука об руку. Минулого тижня лідери НАТО назвали Китай "вирішальним чинником" війни Росії проти України.

За словами директора Програми стійкості до демократії в Центрі аналізу європейської політики Сема Гріна, висунення Венса має дати зрозуміти союзникам США, що зміна в бік трампівського типу зовнішньоъ політики, ймовірно, більш довгострокова.

"Ненадійність американського лідерства в Європі є фактом, до якого європейці мали час, щоб звикнути. Навіть якщо Байдена переоберуть, на Америку буде важко покластися", – сказав Грін.

На його думку, якби Трамп обрав когось із більш традиційною зовнішньополітичною позицією, то союзники Америки могли б сподіватися, що після Трампа Республіканська партія може повернутися до "трансатлантичної солідарності". "Але якщо насправді ми не тільки дивимось на іншу адміністрацію Трампа, але ми дивимось на майбутнє Республіканської партії, де домінують такі люди як Венс, то це набагато більш отверезююча перспектива для Європи", – підкреслив Грін.

Віцепрезидент від Трампа

Раніше УНІАН писав, що вибір затятого ізоляціоніста Джей Ді Венса в якості кандидата на посаду віцепрезидента закріпив побоювання Європи, що другий термін Дональда Трампа різко послабить трансатлантичні безпекові зв'язки і припинить критично важливу підтримку України з боку США.

Венс відомий низкою різких заяв щодо країн Європи. Він вважає Німеччину "ідіотською", а Великобританію – "ісламістською" державою.

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