Європейці побоюються, що адміністрація "Америка понад усе" припинить підтримку України.

Вибір затятого ізоляціоніста Джей Ді Венса в якості кандидата на посаду віцепрезидента закріпив побоювання Європи, що другий термін Дональда Трампа різко послабить трансатлантичні безпекові зв'язки, підвищить тарифи і припинить критично важливу підтримку України з боку США, пише Financial Times.

Такий вибір Трампа посилив занепокоєння союзників США, що він має намір керувати протекціоністською адміністрацією "Америка понад усе", а це матиме величезні наслідки для оборонної та економічної безпеки Європи.

"Якщо Трампа оберуть і він продовжить політику, якій віддає перевагу Венс, він може оголосити про ліквідацію НАТО або, принаймні, про лідерство США в ньому. Це було б сигналом для Росії відновити свою могутність, яку вона здобула протягом десятиліття у відносинах з Китаєм, і застосувати більше примусу проти НАТО. Ми дійсно входимо в дуже темний період", – підкреслив Роб Джонсон, який нещодавно пішов у відставку з посади директора підрозділу Міністерства оборони Великої Британії.

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Лідерство Трампа в опитуваннях і невдалий виступ Джо Байдена під час перших теледебатів вже знервували європейські столиці, які побоюються, що республіканець повернеться в Білий дім. Реагуючи на призначення Венса майбутнім віце-президентом Трампа, член Європейського парламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт заявив, що в Кремлі буде "більше шампанського". Він додав: "Європа і Великобританія вже готуються чи все ще тасують шезлонги на Титаніку?"

Ще однією ознакою можливої трансатлантичної напруженості є те, що Венс у своїй промові припустив, що Британія за нового лейбористського уряду може стати "ісламістською країною". Цього року Трамп заявив, що Лондон став "невпізнанним", тому що "відкрив свої двері для джихаду", маючи на увазі пропалестинські протести.

За словами журналістів, багато європейських чиновників побоюються, що Трамп введе загальні тарифи на імпорт і завдасть шкоди економіці ЄС. Також європейці стурбовані впливом його політики на НАТО і війну в Україні.

Водночас Венс неодноразово закликав Україну поступитися територією заради припинення війни. Він стверджував, що таке врегулювання буде в найкращих інтересах Вашингтона. "Людина, яка відкрито заявила, що Україні доведеться віддати частину території росіянам, не може бути найкращим представником політики США. Росія – наш спільний ворог. Вибір Венса є чітким сигналом для нас", – заявила український депутат Інна Совсун.

Союзники Трампа, такі як Венс і Рік Гренелл, який вважається головним претендентом на посаду держсекретаря, дали зрозуміти, що вони намагатимуться відійти від безстрокової підтримки Києва.

Кандидат на посаду віце-президента від Трампа

Політолог-американіст Владислав Фарапонов радить не переоцінювати посаду віцепрезидента в США після рішення кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа визначити Джея Ді Венса своїм обранцем на цю посаду.

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який претендує на посаду віцепрезидента США у разі перемоги Дональда Трампа, має хороші шанси очолити країну у 2028 році.

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