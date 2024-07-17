Джей Ді Венс жорстко критикував Євросоюз, натомість завжди хвалив проросійського Орбана.

Найближчий соратник Дональда Трампа та кандидат на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс викликає занепокоєння у Європі. Політик відомий низкою різких заяв щодо країн Європи. Він вважає Німеччину "ідіотською", а Великобританію - "ісламістською" державою.

Як пише Politico, призначення 39-річного сенатора від Огайо викликало паніку серед дипломатів по той бік Атлантики. Він є прихильником ізоляціонізму США та противником допомоги Україні.

Про ЄС

Венс різко критикував Брюссель через його рішення затримати фінансування Угорщини та Польщі через проблеми з демократією та верховенством права.

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"Ви знаєте, ЄС приховав від Угорщини мільярди доларів обіцяної допомоги через її погляди на Україну. Він забрав мільярди доларів обіцяної допомоги від попереднього уряду Польщі через погляди консервативного польського уряду", – сказав він в інтерв’ю в лютому.

"Це не порядок, заснований на правилах. Це Європа з Брюсселя та Берліна нав’язує ліберальні імперіалістичні погляди решті континенту", - додав Венс.

Про Угорщину

Подібно до Трампа, Венс схвально відгукнувся про проросійського прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та запропонував звернути увагу на його книгу про соціальну політику.

"В Угорщині за Орбана пропонують позики молодим парам, якщо ці пари насправді залишилися разом і народили дітей. Чому ми не можемо зробити це тут? Чому ми насправді не можемо сприяти створенню сім’ї?", - сказав він у 2021 році.

Венс також назвав Орбана джерелом натхнення під час виступу в правому подкасті у вересні минулого року та підхід його уряду до освіти.

Про Польщу

Венс розкритикував Дональда Туска після того, як прем'єр-міністр Польщі розкритикував республіканців за блокування допомоги США Україні в лютому цього року.

"Новий лідер Польщі заарештовує політичних опонентів і завдячує безпеці своєї країни моїй щедрості. Він може подумати про те, щоб продемонструвати певну вдячність або принаймні пом’якшити власні авторитарні пориви", - написав Венс у соціальних мережах.

Він закликав адміністрацію Байдена відреагувати на реформи уряду Туска в державних ЗМІ, спрямовані на очищення лоялістів, встановлених попереднім консервативним урядом.

"Я закликаю вас заохотити новий уряд Польщі переглянути будь-які дії, які можуть підірвати його чи свободи, якими дорожать як польські, так і американські громадяни", - сказав він у січні.

В грудні минулого року Венс також заявив, що Польща перебільшує своє занепокоєння щодо російської агресії.

"Ідея про те, що Путін може піти на Польщу чи Берлін, абсурдна", - сказав він .

Про Німеччину

За словами Венса, енергетична політика Німеччини - "ідіотська".

"Поведінка Німеччини у цій війні є ганебною, і це образливо для наших виборців, що занадто багато республіканців погоджуються з нею", - лютував він у соцмережах у березні минулого року.

"Чому американські платники податків субсидують ідіотську німецьку енергетичну політику та слабку оборонну політику? Загадка", - заявляв він.

Венс знову атакував обороноздатність Німеччини в есе для Financial Times у лютому.

"Німеччина витрачає на оборону значно більше, ніж Франція, щороку, але мало що це підтверджує. Французька армія включає шість високобоєздатних загальновійськових бригад… але Бундесвер ледве може зібрати одну боєздатну бригаду", – сказав він.

"Німеччина є найважливішою економікою в Європі, але вона спирається на імпортовані енергоносії та позичену військову силу", - заявив він.

Про Велику Британію

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі зараховує Венса до своїх друзів, але це не завадило американському сенатору критикувати Велику Британію як "ісламістську країну".

"Нещодавно я розмовляв з другом, і ми говорили про одну з найбільших небезпек у світі, звичайно, це розповсюдження ядерної зброї. І я говорив про те, знаєте, яка перша справді ісламістська країна отримає ядерну зброю, і ми думали, що, можливо, це Іран, можливо, Пакистан. І тоді ми начебто остаточно вирішили, що це насправді Велика Британія", - сказав він.

Про Італію

Навіть ультраправий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні не змогла уникнути гніву Венса.

"Перемога Мелоні в Італії була значною мірою відмовою від імміграційної політики Брюсселя. І все ж вона стала повною катастрофою, коли мова зайшла про фактичне скорочення міграції до Італії", - сказав Венс в інтерв’ю в лютому.

Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віцепрезидента США у разі його перемоги на президентських виборах у листопаді. Він обрав 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо. Примітно, що зараз Венс є одним із головних прихильників Трампа у Сенаті, хоча раніше критикував політика.

Венс був затятим критиком Трампа, коли колишній президент вперше балотувався в Білий дім у 2016 році. Однак врешті-решт він підтримав Трампа, "високо оцінивши перебування колишнього президента в Білому домі". В 2021 році в інтерв'ю Fox News він вибачився за свою попередню критику Трампа.

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