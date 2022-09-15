У звіті Європарламенту зазначається, що Угорщина перетворилася на "виборчу автократію".

Угорщина більше не може вважатися демократією, а європейські цінності в країні знаходяться під системною загрозою.

Про це йдеться у звіті Європарламенту, передає Рolitico.

У звіті йдеться, що Угорщина стала "виборчою автократією". Перед цим Європарламент довгий час критикував стан угорської демократії.

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Звіт, прийнятий 433 голосами за, 123 проти і 28 утрималися, являє собою ще одну символічну догану з боку інститутів ЄС на адресу Угорщини, яка роками піддавалася осуду через проблеми з верховенством права. Але рішення парламенту навряд чи призведе до якогось конкретного покарання, зазначило видання.

У своєму звіті члени парламенту перерахували низку проблем - від функціонування виборчої системи країни до її судової незалежності. Вони також висловлюють побоювання з приводу академічної та релігійної свободи, а також прав вразливих верств населення.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що відсутність рішучих дій з боку Євросоюзу сприяла руйнуванню демократії, верховенства права та основних свобод в Угорщині, перетворивши країну на гібридний режим виборчої автократії", — заявила депутат Європарламенту від "Зелених" Гвендолін Дельбос-Корфілд.

При цьому, як підкреслило видання, парламент - не єдиний інститут ЄС, який не згоден з політикою Будапешта.

Європейська комісія веде довгу боротьбу з країною за верховенство права, чинячи тиск на Угорщину у зв'язку з ймовірним нецільовим використанням державних коштів для збагачення діячів, близьких до правлячої партії "Фідес". Очікується, що в неділю Єврокомісія порекомендує значне скорочення коштів для Угорщини, а також дасть країні кілька місяців на пошук компромісу.

Як повідомляв УНІАН, серед європейських лідерів існує стурбованість, що Угорщина може підірвати політику єдності і безпеки ЄС в той час, коли Захід прагне впоратися з найбільшою військовою кризою в Європі з часів Другої світової війни.

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