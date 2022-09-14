Якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони б припинили дію вже завтра.

Попри попередні заяви влада Угорщини вирішила все таки не блокувати продовження санкційЄвросоюзу проти Росії.

Про врегулювання питання повідомила речниця представництва Чехії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, передає RND.

Вона уточнила, що тепер рішення про продовження санкцій ще на півроку має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

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Йдеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних і юридичних осіб через підтримку російської війни в Україні. Санкції передбачають замороження активів і заборону на в’їзд до країн Євросоюзу.

За словами дипломатів ЄС, минулого тижня Угорщина вимагала скасування санкцій проти трьох російських олігархів. Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана нещодавно заблокував кілька санкцій проти Росії. Якби Угорщина зараз заблокувала ці санкції, вони б припинили дію вже в четвер.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня стало відомо, що Угорщина вимагає від Європейської комісії гарантій того, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС.

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