Чоловіка попереджали про наслідки його дій, але він не зупинився.

Естонія не продовжила дозвіл на проживання главі російської церкви Московського патріархату Євгенію. Він має покинути країну до 6 лютого.

Як пише естонське видання news.err.ee з посиланням на МВС, діяльність священика загрожує національній безпеці країні.

"Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію або Валерію Решетникову в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження", — наголосив Індрек Ару, керівник прикордонного бюро префектури Північ PPA.

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Як зазначається, представники МВС вже пояснювали митрополиту, що він має перестати у своїх заявах виправдовувати кремлівський режим і військові дії Росії. Однак Решетников не змінив своєї поведінки, яка визнана "несумісною з цінностями та правовим середовищем Естонії".

Митрополит мав дозвіл на проживання в країні протягом чотирьох років. Востаннє йому продовжували короткостроковий дозвіл два роки тому.

У поліції погоджуються, що публічні заяви Решетникова впливають на внутрішню безпеку Естонії. Служба внутрішньої безпеки Естонії також внесла свій внесок.

"ІСС констатує, що Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, як предстоятель Російської православної церкви, послідовно виправдовував і підтримував криваву агресію кремлівського режиму проти України. Дії як Московського патріарха, так і митрополита Євгенія сприяли безпековій політиці Росії в Естонії", – пояснюється в повідомленні.

Депортація росіян з Естонії

Наприкінці 2023 року УНІАН повідомляв, що уряд Естонії шукає юридичні механізми, щоб депортувати людей, які забажають отримати російське громадянство.

Естонія не може ігнорувати той факт, що людина, яка тривалий час прожила в цій країні, завдяки незалежним ЗМІ мала змогу скласти правдиве уявлення про війну в Україні та про ставлення демократичного світу до агресії РФ, добровільно вирішила прийняти російське громадянство.

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