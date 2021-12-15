Тим часом у ЄС готують черговий пакет санкцій проти Білорусі за спровоковану міграційну кризу на кордоні Євросоюзу.

Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за публічні заклики до світової спільноти запровадити проти його режиму санкції.

Про це повідомляє державне білоруське агентство Белта.

За заклики до пересічних громадян правоохоронні органи Лукашенка каратимуть позбавленням волі до 6 років.

10 років в’язниці загрожує громадянам, які звертатимуться щодо запровадження / посилення санкцій до іноземних держав, міжнародних організацій тощо.

Читайте такожНовий канцлер Австрії наполягає на запуску "Північного потоку-2"12 років – якщо такі заяви озвучені посадовою особою "з використанням своїх службових повноважень" чи призвели до "інших тяжких наслідків, наприклад, обмеження торгівлі, включення підприємств у санкційний список".

Реалізацію "заходів" пояснюють "адекватною відповіддю на спроби завдати шкоду національній безпеці з боку деструктивних сил".

Що передувало

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у вівторок досягли політичної домовленості щодо запровадження нових санкцій проти Білорусі спровоковану Лукашенком міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

Очікується, що до оновленого санкційного списку потраплять близько 30-40 осіб і організацій.

Санкції проти режиму Лукашенка були запроваджені ще восени 2020 року у зв’язку з силовим розгоном мирних протестів й політичних переслідувань громадян. Відтоді ЄС і США регулярно їх посилюють – враховуючи дії і рішення самопроголошеного президента.

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Автор: Яна Ставська