Він радить йому бути дуже обережним біля відкритих вікон.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зупинив заколот через те, що у нього здали нерви.

Таку думу висловив екс-директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Девід Петреус в ефірі CNN. "Він був… приблизно за дві години їзди від околиць Москви, де починали готувати оборонні позиції. Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало такої підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль", - цитує його Голос Америки.

Петреус вважає, що російський диктатор міг втекти в той момент зі столиці. "Я думаю, що уряд похитнувся. Путін особисто похитнувся. Це робить його більш вразливим, ніж будь-коли за два десятиліття його правління Російською Федерацією. Хто знає, куди це може піти зараз", - додав генерал.

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На думку колишнього директора ЦРУ, Пригожину вдалося зберегти своє життя, однак він втратив ЧВК. "І йому слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці в Білорусі, куди він збирається", - підкреслив Петреус.

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Як відомо, 23 червня Пригожин оголосив, що йде "на Москву", бо не хоче, щоб країна жила "у корупції та брехні". Він закликав не чинити найманцям спротив, інакше вони знищуватимуть усіх, хто їм заважатиме.

Вже вранці "вагнерівці" взяли під контроль частину військових об'єктів Ростова-на-Дону і висунулися у бік Москви, пройшовши Воронезьку, Липецьку і Тульську області.

У Росії порушили проти нього справу, Путін назвав це зрадою, а у Москві та області ввели режим КТО.

Однак вже ввечері Пригожин оголосив, що розвертає колони і йде назад. У Кремлі заявили, що справу проти нього закриють, сам ватажок ЧВК "піде в Білорусь". Також вони пообіцяли не переслідувати його найманців.

Це стало нібито наслідком переговорів Пригожина з білоруським диктатором Александром Лукашенко.

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