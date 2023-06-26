Увечері 24 червня стало відомо, що в рамках переговорів між лідером Білорусі Олександром Лукашенком та засновникам ПВК "Вагнер" була домовленість, що останнього у зв'язку з невдалим бунтом "прихистить" Мінськ.

З'ясувалося місце розташування літаків засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який після невдалого заколоту повинен був втекти до Мінська. Зазначимо, що сьогодні ЗМІ помітили Пригожина в одному з готелів на території Білорусі.

Згідно з інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у колишнього кухаря Путіна в особистому розпорядженні є два літаки: запасний бізнесджет BAe 125-800B, який з 22 червня знаходиться в Москві, а також основний - Embraer Legacy 600 (RA-02795) - вчора він здійснив виліт з Пітера на південь Росії, але ближче до вечора повернувся назад.

У Гаюн кажуть, що не можуть підтвердити або спростувати, чи доїхав Пригожин до Мінська. Однак там виключають, що він міг використати з цією метою свої літаки.

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У моніторинговій групі кажуть, можливі чотири варіанти:

Пригожин прилетів регулярним рейсом в Національний аеропорт Мінськ (хоча, в аеропорту його начебто не бачили);

засновник ПВК "Вагнер" прилетів до Мінська на Ан-124 (проте в цьому випадку йому треба було б телепортуватися в Ульяновськ);

Пригожин міг прилетіти в РБ на одному з двох Іл-76 ВКС РФ в Мачулищі (о 00:50 або о 12:45): "Але здається, це не рівень кухаря, та й туалетів там немає", - уточнив Гаюн;

колишній кухар Путіна міг дістатися до Мінська на авто.

Домовленість з Пригожиним про притулок в Білорусі

Нагадаємо, що ввечері 24 червня Пригожин оголосив, що "вагнерівці" повинні відійти на колишні позиції, завершивши свій наступ на Москву невдачею. Цьому передували переговори з лідером Білорусі Олександром Лукашенко. Невідомо, на чому зійшлися сторони: багато експертів вважають, що у Пригожина були всі шанси зайти в Москву, але йому запропонували вигідний "компроміс".

Однак тоді прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков вказав, що під час переговорів з Лукашенко був досягнутий консенсус про те, що Пригожин зможе виїхати з РФ на територію Білорусі.

Після цього від Пригожина не було ніяких звісток до обіду 25 червня. Тоді він передав усім "привіт" і уточнив, що вийде на зв'язок пізніше. Поки що нових повідомлень від нього не надходило.

Зазначимо, що "похід" на Москву Пригожин оголосив увечері 23 червня, звинувативши російську армію в ударі по одній з баз ПВК "Вагнер".

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