З'ясувалося місце розташування літаків засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який після невдалого заколоту повинен був втекти до Мінська. Зазначимо, що сьогодні ЗМІ помітили Пригожина в одному з готелів на території Білорусі.
Згідно з інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у колишнього кухаря Путіна в особистому розпорядженні є два літаки: запасний бізнесджет BAe 125-800B, який з 22 червня знаходиться в Москві, а також основний - Embraer Legacy 600 (RA-02795) - вчора він здійснив виліт з Пітера на південь Росії, але ближче до вечора повернувся назад.
У Гаюн кажуть, що не можуть підтвердити або спростувати, чи доїхав Пригожин до Мінська. Однак там виключають, що він міг використати з цією метою свої літаки.
У моніторинговій групі кажуть, можливі чотири варіанти:
- Пригожин прилетів регулярним рейсом в Національний аеропорт Мінськ (хоча, в аеропорту його начебто не бачили);
- засновник ПВК "Вагнер" прилетів до Мінська на Ан-124 (проте в цьому випадку йому треба було б телепортуватися в Ульяновськ);
- Пригожин міг прилетіти в РБ на одному з двох Іл-76 ВКС РФ в Мачулищі (о 00:50 або о 12:45): "Але здається, це не рівень кухаря, та й туалетів там немає", - уточнив Гаюн;
- колишній кухар Путіна міг дістатися до Мінська на авто.
Домовленість з Пригожиним про притулок в Білорусі
Нагадаємо, що ввечері 24 червня Пригожин оголосив, що "вагнерівці" повинні відійти на колишні позиції, завершивши свій наступ на Москву невдачею. Цьому передували переговори з лідером Білорусі Олександром Лукашенко. Невідомо, на чому зійшлися сторони: багато експертів вважають, що у Пригожина були всі шанси зайти в Москву, але йому запропонували вигідний "компроміс".
Однак тоді прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков вказав, що під час переговорів з Лукашенко був досягнутий консенсус про те, що Пригожин зможе виїхати з РФ на територію Білорусі.
Після цього від Пригожина не було ніяких звісток до обіду 25 червня. Тоді він передав усім "привіт" і уточнив, що вийде на зв'язок пізніше. Поки що нових повідомлень від нього не надходило.
Зазначимо, що "похід" на Москву Пригожин оголосив увечері 23 червня, звинувативши російську армію в ударі по одній з баз ПВК "Вагнер".