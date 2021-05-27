Засновник компанії Amazon Джефф Безос 5 липня офіційно піде з поста генерального директора компанії.
Про це повідомляє CNN.
Безос залишиться виконавчим директором компанії та буде займатися новими проектами та ініціативами. Посаду генерального директора займе Енді Яссі, який зараз займається веб-сервісами компанії.
Повідомляючи співробітникам про те, що залишає свій пост, Безос назвав дату "сентиментальною".
"Ми вибрали цю дату, тому що вона дорога мені. Це день, коли у 1994 році, рівно 27 років тому, компанія Amazon була заснована", - сказав він.
Вперше про бажання покинути свій пост Джефф Безос оголосив у лютому 2021 року.
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Статки Джеффа Безоса
Безос є найбагатшою людиною планети. Forbes оцінює його статки у $ 189,2 млрд. За даними Bloomberg Billionaires Index, засновник Amazon займає перше місце з $ 189 млрд.
Він заснував Amazon в 1994 році і станом на 2020 рік ринкова капіталізація Amazon оцінювалася в $1,54 трлн.
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