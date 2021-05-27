Джефф Безос залишиться виконавчим директором компанії.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос 5 липня офіційно піде з поста генерального директора компанії.

Про це повідомляє CNN.

Безос залишиться виконавчим директором компанії та буде займатися новими проектами та ініціативами. Посаду генерального директора займе Енді Яссі, який зараз займається веб-сервісами компанії.

Повідомляючи співробітникам про те, що залишає свій пост, Безос назвав дату "сентиментальною".

"Ми вибрали цю дату, тому що вона дорога мені. Це день, коли у 1994 році, рівно 27 років тому, компанія Amazon була заснована", - сказав він.

Вперше про бажання покинути свій пост Джефф Безос оголосив у лютому 2021 року.

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Статки Джеффа Безоса

Безос є найбагатшою людиною планети. Forbes оцінює його статки у $ 189,2 млрд. За даними Bloomberg Billionaires Index, засновник Amazon займає перше місце з $ 189 млрд.

Він заснував Amazon в 1994 році і станом на 2020 рік ринкова капіталізація Amazon оцінювалася в $1,54 трлн.

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Автор: Олег Давигора