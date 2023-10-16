Це вже другий випадок з підривом судна на плавучій міні цього місяця.

У Чорному морі біля берегів Румунії на міні підірвався нафтовий танкер. Судно йшло під прапором Ліберії.

Як повідомляє Sky News, інцидент стався в неділю, 15 жовтня. Ідеться про танкер Ali Najafov.

Зазначається, що судно отримало незначні пошкодження. Екіпаж не постраждав.

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За словами глави консалтингової компанії Bosphorus Observer Йорука Ісіка, в той момент танкер знаходився поблизу каналу Суліна. Українське джерело також підтвердило інформацію про підрив судна.

Це вже другий випадок з підривом судна на плавучій міні цього місяця.

Міни в Чорному морі

З початку вторгнення в Україну, Росія забруднила мінами і акваторію Чорного моря. Їх часто виносить на узбережжя в південних областях України. Ці міни – серйозна загроза для судноплавства.

6 жовтня повідомлялося, що в Чорному морі підірвалося на міні комерційне судно Kafkametler, яке йшло під прапором Туреччини. Екіпаж не постраждав, а сам корабель отримав незнаічітельние пошкодження. Стався інцидент в 11 морських милях на північ від міста Суліна в Румунії.

Після цього випадку Туреччина, Болгарія і Румунія вирішили створити ініціативу для боротьби з морськими мінами в Чорному морі.

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