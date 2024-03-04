Думка міністра закордонних справ щодо цього, схоже, суперечить думці канцлера Олафа Шольца.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала уряд "інтенсивно розглянути" потенційне постачання крилатих ракет Taurus Україні, наголосивши, що "факти дуже і дуже ясні".

Виступаючи на пресконференції в Чорногорії, Бербок заявила, що Німеччині слід подумати про відправлення Києву "всіх матеріалів, які могли б допомогти захистити територію і населення".

Таку відповідь вона дала на запитання про те, чи згодна вона з аргументом німецького канцлера Олафа Шольца про те, що Берлін не може надіслати крилаті ракети великої дальності, оскільки для цього потрібна присутність німецьких військових в Україні.

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Нагадаємо, сьогодні Шольц знову заявив, що не згоден з відправленням ракет і ясно дав зрозуміти, що в підсумку рішення ухвалюватиме він. "Я канцлер, і тому це може бути застосовано", - сказав він.

Далекобійні ракети Taurus для України

Шольц не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки з їхньою допомогою можна завдати удару по Москві.

"Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, на не тій роботі і не в той час", - заявив колишній британський міністр оборони Бен Воллес газеті Evening Standard.

Taurus - це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, яка призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених цілей. Максимальна дальність польоту становить від 300 до 400 км.

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