Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала уряд "інтенсивно розглянути" потенційне постачання крилатих ракет Taurus Україні, наголосивши, що "факти дуже і дуже ясні".
Виступаючи на пресконференції в Чорногорії, Бербок заявила, що Німеччині слід подумати про відправлення Києву "всіх матеріалів, які могли б допомогти захистити територію і населення".
Таку відповідь вона дала на запитання про те, чи згодна вона з аргументом німецького канцлера Олафа Шольца про те, що Берлін не може надіслати крилаті ракети великої дальності, оскільки для цього потрібна присутність німецьких військових в Україні.
Нагадаємо, сьогодні Шольц знову заявив, що не згоден з відправленням ракет і ясно дав зрозуміти, що в підсумку рішення ухвалюватиме він. "Я канцлер, і тому це може бути застосовано", - сказав він.
Далекобійні ракети Taurus для України
Шольц не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки з їхньою допомогою можна завдати удару по Москві.
"Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він не та людина, на не тій роботі і не в той час", - заявив колишній британський міністр оборони Бен Воллес газеті Evening Standard.
Taurus - це авіаційна крилата ракета класу повітря-земля, яка призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених цілей. Максимальна дальність польоту становить від 300 до 400 км.