Відомо, що раніше Німеччина вже користувалася бартером щодо постачання військової допомоги Україні.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що може підтримати пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона щодо надання Україні крилатих ракет Taurus шляхом обміну кільцями, пише Der Spiegel.

"Це був би варіант", - прокоментувала вона.

За її словами, такий обмін кільцями вже використовувався щодо інших матеріалів.

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"Обмін кільцями - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншими матеріалами деякий час тому", - зазначила міністр.

Видання зазначає, що в обмін на кільця Німеччина може передати Великій Британії крилаті ракети Taurus, а Лондон своєю чергою міг би надати Україні нові ракети Storm Shadow, які схожі за дизайном, проте не однакові з Taurus.

У матеріалі додали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вже користувався бартером щодо непрямої форми надання військової допомоги на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді він ще не хотів постачати нашій державі бойові танки Leopard 2.

Що відомо про пропозицію британського міністра

Раніше в інтерв'ю для "Süddeutsche Zeitung" міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що хоче "якомога тісніше співпрацювати з німецькими партнерами, щоб допомогти Україні". Він тоді мав на увазі допомогу з поставками ракет Taurus для країни.

За його словами, для цього стане можливий варіант щодо обміну кільцями, завдяки чому це може зняти занепокоєння канцлера Олафа Шольца.

До прикладу, Кемерон запропонував, що Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон натомість надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Відомо, що німецький лідер не хоче постачати Україні ракети Taurus, адже боїться, що таким чином країна буде втягнута у війну.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський розповів, як Taurus може змінити хід війни в Україні.

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