Президент України почав поводитися, як Трамп, використовуючи різні аспекти цієї поведінки.

Президент України Володимир Зеленський почав копіювати манери обраного президента США Дональда Трампа, використовуючи ненормативну лексику і лестощі у своїх висловлюваннях, зазначає Олександр Краєв з аналітичного центру Prism. У коментарі Le Monde, він наводить як приклад подкаст з американським інтерв'юером Лексом Фрідманом, на якому Зеленський дозволяв собі "більш прямі" вирази.

Крім того, український президент був одним із перших, хто привітав Трампа з перемогою на виборах, написавши: "Я ціную його прихильність і його підхід "мир через силу" в міжнародних справах".

ЗМІ пише, що Зеленський також зробив "широкий жест", коли заявив, що саме Трамп міг би бути першим західним лідером, який прилетів би в Україну на літаку після закінчення війни. "Це був би справжній символ", - наголосив він. При цьому обраний американський президент ніколи не був у Києві.

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"Зеленському вдалося вселити громадській думці України думку, що Трамп може принести "справедливий мир" у 2025 році. Однак це створює ризик появи "помилкових надій, адже сьогодні головне - зупинити [кремлівського диктатора Володимира] Путіна, а Трамп сам розуміє, що це вкрай складне завдання", - ідеться в матеріалі, зі слів колишнього посла України в США Олега Шамшура.

Риторика президента України про можливий результат конфлікту також змінилася. Якщо раніше він заявляв, що повернення до кордонів 1991 року є умовою початку переговорів, то тепер він говорить про необхідність "гарантій безпеки", нехай навіть повернення окупованих територій (близько 20% країни) доведеться відкласти до більш пізнього часу, домагаючись цього дипломатичним шляхом.

При цьому він продовжує бути обережним у своїх висловлюваннях про Дональда Трампа.

"Я думаю, що [Трамп] - людина сильна і непередбачувана", - сказав Зеленський в ефірі українського телебачення. Будучи обережним, він ніколи не дозволяв собі глузувань на адресу мільярдера, хоча, як актор і гуморист, міг собі це дозволити.

З моменту переобрання Дональда Трампа 5 листопада 2024 року схвальні висловлювання Зеленського почастішали.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп зможе зупинити Путіна, однак, за словами президента України, у цій ситуації є нюанс. "Він мені телефоном говорив, що чекає на нашу зустріч, мій візит буде першим або один із перших", - зазначив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що говорив Трампу на зустрічі, яка відбулася в Парижі. Зокрема, він підкреслив, що їхня розмова була "продуктивною".

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