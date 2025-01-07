Трамп президент демократичної країни, і після закінчення його строку повноважень Путін знову прийде з війною.

Питання війни в Україні є найактуальніших міжнародних питань для президента США Дональда Трампа, і він дійсно зможе зупинити російського лідера Володимира Путіна. Однак небезпека у тому, що після закінчення строку повноважень Трампа Путін зможе напасти знову. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Він підкреслив, що тема війни в Україні для Трампа дуже важлива.

"Він мені по телефону казав що очікує нашої зустрічі, мій візит буде першим або один з перших. Я знаю що в нього є свої питання американські, але щодо міжнародки, мені здається, наше питання одне з актуальніших для президента Трампа", - зазначив він.

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Зеленський підкреслив, що для України важливе бачення Трампа, оскільки "він може зупинити Путіна, бо Путін його боїться. Факт".

Водночас, зауважив Зеленський – Трамп не прийшов до влади навічно:

"Трамп президент демократичної країни. і він не приходить на все життя. І він не Путін, і не прийде на 25 років. Він прийде на свій термін…. Наприклад, він прийшов на 4 роки, а на п’ятий рік Путін прийде з війною. Трампу буде легше від цього? Що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили?".

Зеленський підкреслив, що Путін "хто завгодно – вбивця, хто завгодно, але не дурень". Він підготується, врахує свої помилки, у нього буде дуже багато зброї і дуже велика армія.

"І ви думаєте, що після такого приниження – 4 роки не було війни, він не добив нас – він повернеться і буде боротися тільки з нами? Він знищить все навколо. А якщо є ризик, що Трамп вийде із НАТО – Путін знищить Європу", - наголосив Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Раніше Зеленський зазначав, що Україна може розпочати переговори з Росією лише після зустрічі з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та отримання гарантій безпеки.

Віне також заявив, що прибуде на інавгурацію новообраного лідера США Дональда Трампа лише у разі, якщо отримає запрошення.

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