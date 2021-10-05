Люди змушені жити в умовах постійного тремтіння землі, гулу та попелу в повітрі.

Потужне виверження вулкана на Канарських островах залишило десятки людей без даху над головою. У остров'ян спостерігається посттравматичний розлад.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Психологи намагаються допомогти людям, які втратили будинки та змушені цілодобово жити в умовах постійного тремтіння землі, гулу та попелу в повітрі. У кратері Кумбре-В'єха нова тріщина, через яку лава тече ще швидше, а виверження ніяк не припиниться.

Два тижні виверження і кратер вулкана не витримав – провалився в жерло. Він був своєрідною дамбою, яка стримувала лаву. Тепер же її потоки кинулися до моря, знищуючи все на своєму шляху.

Читайте такожПотужна повінь накрила Італію: в мережі з'явилося моторошне відеоМісцеве телебачення більше не показує знищені будинки, щоб зайвий раз не нагадувати про катастрофу людям, які залишилися без житла. Військові продовжують допомагати з евакуацією та виносять речі в руках. Іспанський прем'єр пообіцяв виділити 200 мільйонів євро на ліквідацію наслідків.

Журналісти, які вели ефіри з району виверження, скаржаться на погіршення самопочуття. Погано стає і тим, хто дивиться на вулкан здалека, тому що вітер розносить попіл.

Лава знищила понад 1000 будинків, забравши 300 гектарів. Пальма розширюється в море - лава застигає, як тільки торкнеться води. Людей просять не виходити зайвий раз з дому та щільно закривати вікна. Територія курортного острова офіційно визнана зоною стихійного лиха.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Виверження вулкана Кумбре-В'єха, що почалося 19 вересня вперше за останні 50 років, вже призвело до евакуації 6 тис.осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше через великий вміст у повітрі вулканічного попелу, викликаного виверженням вулкана, було зупинено авіасполучення з іспанським островом Ла Пальма на Канарах.

З 19 Вересня лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Вже зруйновано понад 900 будинків, а також церкви і бананові плантації.

Лава від вулкана Кумбре-В'єха дісталася до океану, почалися токсичні випаровування.

Іспанська влада оголосила острів Ла Пальма зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав від вулканічної активності.

4 жовтня стало відомо, що виверження вулкана не затихає, а лише посилюється. Вулкан викинув високо в небо стовп лави, а місцеві ЗМІ повідомили, що північна сторона вулкана завалилася.

Автор: Анастасія Горбачова