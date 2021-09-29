Острів Ла Пальма, на якому вивергається вулкан, оголошений зоною лиха.

На Канарських островах лава від вулкана Кумбре-В'єха дісталася океану. Місцеві жителі побоюються вибухів і токсичних випарів, які можуть утворюватися при зіткненні лави з водою.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, коли розпечений потік торкнувся води, в небо піднялася хмара білої пари.

Як повідомляється, зіткнення лави з водою може викликати хімічну реакцію за участю хлору. Це може викликати подразнення шкіри й очей та навіть вплинути на дихання людини.

Також існують побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитися.

Іспанська влада оголосила острів Ла Пальма зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав від вулканічної активності.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Виверження вулкана Кумбре-В'єха, що почалося 19 вересня вперше за останні 50 років, вже призвело до евакуації 6 тисяч осіб.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше через великий вміст у повітрі вулканічного попелу, викликаного виверженням вулкана, було зупинено авіасполучення з іспанським островом Ла Пальма на Канарах.

З 19 вересня лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Вже зруйновано понад 500 будинків, а також церкви і бананові плантації.

Збиток оцінюється приблизно у 178 мільйонів євро (209 мільйонів доларів).

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Автор: Катерина Лиманська