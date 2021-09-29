На Канарах вивергається вулкан Кумбре-В'єха / фото REUTERS

На Канарських островах лава від вулкана Кумбре-В'єха дісталася океану. Місцеві жителі побоюються вибухів і токсичних випарів, які можуть утворюватися при зіткненні лави з водою.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, коли розпечений потік торкнувся води, в небо піднялася хмара білої пари.

Як повідомляється, зіткнення лави з водою може викликати хімічну реакцію за участю хлору. Це може викликати подразнення шкіри й очей та навіть вплинути на дихання людини.

Також існують побоювання, що частина берегової лінії тепер може обвалитися.

© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

Іспанська влада оголосила острів Ла Пальма зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав від вулканічної активності.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Виверження вулкана Кумбре-В'єха, що почалося 19 вересня вперше за останні 50 років, вже призвело до евакуації 6 тисяч осіб.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше через великий вміст у повітрі вулканічного попелу, викликаного виверженням вулкана, було зупинено авіасполучення з іспанським островом Ла Пальма на Канарах.

З 19 вересня лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Вже зруйновано понад 500 будинків, а також церкви і бананові плантації.

Збиток оцінюється приблизно у 178 мільйонів євро (209 мільйонів доларів).

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Автор: Катерина Лиманська