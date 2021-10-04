Одна зі сторін вулкана обвалилася, з'явився новий потік лави, який загрожує кільком містам.

На Канарських островах посилилося виверження вулкана Кумбре В'єха.

Про це повідомляє Aljazeera.

Як повідомляється, вулкан викинув високо в небо стовп лави, а місцеві ЗМІ повідомили, що північна сторона вулкана обвалилася. Це призвело до ще швидшого й потужнішого виверження.

Повідомляється, що в результаті обвалення сформувався новий потік лави, який загрожує кільком довколишнім містам.

Як повідомляється, вулкан Кумбре В'єха зруйнував вже понад 900 будівель. Близько 6000 осіб були евакуйовані з будинків на острові Ла Пальма при населенні близько 83000 осіб.

Виверження вулкана на Канарах: що відомо

Виверження вулкана Кумбре В'єха, що почалося 19 вересня вперше за останні 50 років, вже призвело до евакуації 6 тис.осіб.

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Як повідомляв Погода УНІАН, раніше через великий вміст у повітрі вулканічного попелу, викликаного виверженням вулкана, було зупинено авіасполучення з іспанським островом Ла Пальма на Канарах.

З 19 вересня лава повільно стікає по західному схилу вулкана в бік моря. Вже зруйновано понад 900 будинків, а також церкви й бананові плантації.

Лава від вулкана Кумбре-В'єха дісталася до океану, почалися токсичні випаровування.

Іспанська влада оголосила острів Ла Пальма зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав від вулканічної активності.

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Автор: Катерина Лиманська