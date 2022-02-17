Наразі з дитиною все гаразд, її повернули законним опікунам.

У 2019 році в штаті Нью-Йорк зникла безвісти Пейслі Шултіс. На той момент їй було чотири роки. Весь цей час дитину не могли розшукати, та 14 лютого її виявили живою в будинку в місті Соджертіс.

Дівчинка жила в таємній кімнаті під сходами, повідомила поліція американського штату Нью-Йорк.

За словами правоохоронців, вони одразу розглядали версію викрадення Пейслі природними батьками, Кімберлі Купер та Кірком Шултісом-молодшим. Зазначимо, що їх позбавили батьківських прав, дитина жила з опікунами.

14 лютого 2022 року до поліції надійшло повідомлення про те, що Пейслі тримають у підвалі одного з будинків у місті Соджертіс. Раніше копи вже обшукували цей будинок.

Кірк Шултіс-старший, дідусь дівчинки, який жив у цьому будинку, перебував вдома на момент обшуку й стверджував, що не знає про місцеперебування онуки. Та поліцейський помітив дивні сходи, що вели до підвалу будинку. Там, в "імпровізованій кімнаті", й знайшли Пейслі.

Природних батьків дівчинки звинуватили у втручанні в опіку та у створенні загрози для дитини. Наразі з нею все гаразд, її повернули законним опікунам.

Paislee’s non-custodial parents — Kirk Shultis and Kimberly Cooper — were charged with custodial interference and child endangerment in case of missing girl who was found in secret compartment in basement after 2+ years missing. Cooper held on previous warrant. Shultis released. pic.twitter.com/1SSsG78gLr — Ben Nandy (@BenNandyNews) February 15, 2022

Як повідомляє ВВС, Кімберлі Купер, Кірка Шултіса-молодшого та Кірка Шултіс-старшого заарештували. Батька та сина звільнили на час до судового засідання, а мати дівчинки лишили у в'язниці.

ЗМІ досі не розкрили причину, з якої чиновники позбавили природних батьків права опіки над власними дітьми.

Раніше родині зі штату Мен повернули кішку, яка загубилася понад шість років тому. Вони думали, що вона давно мертва.

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