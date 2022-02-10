Як вона потрапила до Флориди - невідомо.

Родині зі штату Мен повернули кішку, яка загубилася понад шість років тому. Вони думали, що вона давно мертва.

Про це пише The Guardian.

Кішка Ешес зникла у 2015 році під час святкування 10-річчя дочки сім'ї Сіллі.

Вони шукали вихованця досить довго, але прийшли до висновку, що він міг стати здобиччю хижака.

Читайте такожУ Пакистані вагітна жінка вбила цвяха собі в голову, щоб народити хлопчикаМинулого тижня Сіллі отримали голосове повідомлення, в якому повідомлялося, що їх кішка знаходиться у Флориді - за 2 400 кілометрів від їхнього будинку.

Ветеринари встановили, що це саме їх кішка за допомогою мікрочипа. Як вона потрапила до Флориди - невідомо.

Раніше повідомлялося, що пара з Сіетла через тиждень знайшла свою собаку серед руїн будинку, що обрушився.

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