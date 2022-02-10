У США кішка повернулася додому через 6 років / фото ua.depositphotos.com

Родині зі штату Мен повернули кішку, яка загубилася понад шість років тому. Вони думали, що вона давно мертва. 

Про це пише The Guardian.

Кішка Ешес зникла у 2015 році під час святкування 10-річчя дочки сім'ї Сіллі. 

Вони шукали вихованця досить довго, але прийшли до висновку, що він міг стати здобиччю хижака. 

Читайте такожУ Пакистані вагітна жінка вбила цвяха собі в голову, щоб народити хлопчикаМинулого тижня Сіллі отримали голосове повідомлення, в якому повідомлялося, що їх кішка знаходиться у Флориді - за 2 400 кілометрів від їхнього будинку.

Ветеринари встановили, що це саме їх кішка за допомогою мікрочипа. Як вона потрапила до Флориди - невідомо. 

Раніше повідомлялося, що пара з Сіетла через тиждень знайшла свою собаку серед руїн будинку, що обрушився.

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