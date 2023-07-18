Протистояли Росії та Китай, Індія – утрималася від активної позиції.

Зустріч G20 в Індії знову завершиться без комюніке. Як повідомляє Reuters, країни-члени блоку не змогли дійти до спільного знаменника через розбіжності щодо війни в Україні.

Західні країни у своїй більшості – у тому числі США, Велика Британія, Німеччина та Франція – наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні. Також вони хотіли, щоб війну називали "війною", а не "конфліктом".

Однак проти виступили Росія та Китай. У той же час приймаюча країна Індія залишилася нейтральною: вона відмовляється звинувачувати РФ у вторгненні та закликає до дипломатичного рішення.

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В Індії у саміті G20 бачать власні вигоди. Під час свого головування країна сподівається досягти консенсусу щодо реформування багатосторонніх банків, глобального керівного принципу щодо криптовалют і прискорити врегулювання боргів уразливих країн. Однак ці рішення залишаються у тіні через російсько-українську війну.

Зустрічі G20 в Індії: що відомо

Це вже третя фінансова зустріч G20 під головуванням Індії. Під час жодної з них не була сформована спільна заява в жодному з ключових напрямків, відколи Індія очолила блок у грудні минулого року.

Минулої суботи індійський чиновник заявив агентству Reuters, що посередництво в досягненні миру між Росією та Україною не входить у межі компетенції G20. На його думку, такі зусилля найкраще було б вжити Організацією Об’єднаних Націй і шляхом двосторонніх переговорів.

У березні цього року переговорник Індії Амітабх Кант на саміті G20 закликав світ зосередитися на глобальній бідності та "відійти" від війни в Україні.

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