Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворців, щойно буде досягнута мирна угода.

Між президентами США та Франції Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном існують різкі розбіжності у підході до завершення війни в Україні.

Як пише Reuters, на переговорах Трамп і Макрон показували дружні стосунки. Але Макрон ясно дав зрозуміти, що не згоден із Трампом з деяких ключових питань щодо України.

Трамп відмовився називати володаря Кремля Путіна диктатором, а Макрон сказав, що було очевидно, що Росія "є агресором". "Путін порушив мир", - сказав Макрон.

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При цьому Трамп висловив бажання якнайшвидше домогтися припинення вогню і сказав, що намагається домовитися про нього між Україною і РФ. Він навіть сказав, що поїде в Кремль, щоб зустрітися з Путіним, щойно буде досягнуто угоди.

Макрон, з іншого боку, закликав до більш виваженого підходу, починаючи з перемир'я, а потім мирної угоди, що включає гарантії безпеки. Він зазначив, що Європа не хоче слабкої угоди. Будь-яка мирна угода, сказав він, має бути "оцінена, перевірена і підтверджена".

Однак два лідери домовилися про розгортання європейських миротворчих сил, щойно мирна угода буде досягнута.

"Вони не перебуватимуть уздовж лінії фронту. Вони не будуть частиною будь-якого конфлікту. Вони будуть там, щоб гарантувати дотримання миру", - сказав Макрон.

Трамп сказав, що приймає цю концепцію, як і Путін. "Так, він прийме це. Я спеціально поставив йому це запитання. Він не проти цього", - сказав Трамп про позицію Путіна щодо миротворчих сил.

Візит Макрона в США

Макрон, перший європейський лідер, який поїхав до Трампа відтоді, як він повернувся до влади місяць тому. Французький президент назвав свої переговори з американським колегою "поворотним моментом" у прагненні до більш єдиного підходу.

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