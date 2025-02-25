Також команда Трампа очікує, що президент України підпише угоду щодо корисних копалин.

Президент США Дональд Трамп вже скоро може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. Такі зустрічі можуть відбутися найближчими днями. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News.

"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським", - запевнила вона.

За її словами, Трамп також хоче досягти підписання угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Лівітт підкреслила, що Трамп очікує на те, що Зеленський підпише угоду, адже це буде "правильний крок", враховуючи підтримку, яку надали Україні американські громадяни.

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"Якби не американці, Україна як держава більше не існувала б, і президент Трамп це розуміє",- зазначила прессекретарка Білого дому.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо назвав головне питання переговорів між США та Росією, яке стосуватиметься перемовин про припинення війни в Україні. За його словами, темою такою діалогу має стати питання щодо того, на що може піти РФ заради завершення війни в Україні.

Водночас видання The Wall Street Journal написало, що Росія планує затягувати переговори до нескінченності, аби використати ситуацію на фронті для формування своїх умов щодо завершення війни. Журналісти вважають, що навіть у разі перемовин РФ наполягатиме на умовах, аналогічних до тих, які обговорювалися в Стамбулі на початку війни.

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