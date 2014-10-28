У Києві відбулись урочистості з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників

Участь у заході взяли міністр соціальної політики Людмила Денісова, заступник міністра оборони - керівник апарату Петро Мехед, голова Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО Артур Дерев’янко, представники громадських організацій ветеранів та інвалідів війни, в’язнів-жертв нацизму, учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, політичних в’язнів і репресованих, представники ветеранських організацій, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Людмила Денісова передала учасникам урочистостей слова привітання від президента - верховного головнокомандувача збройними силами Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та від імені уряду. Звертаючись до ветеранів, вона висловила їм подяку за активну життєву позицію у захисті незалежності та територіальної цілісності України, військово-патріотичне виховання молоді, неоціненний досвід.

Заступник міністра оборони - керівник апарату Петро Мехед від імені керівництва оборонного відомства побажав ветеранам міцного здоров’я та мирного неба над головою.

"У цей знаменний день ми віддаємо шану всім тим, хто у жорстокій битві виборював нашу свободу, хто захищав рідну українську землю, кому всі ми зобов’язані звільненням від фашизму! У серці кожного українця жива пам’ять про мільйони мужніх і незламних українців, про їхню жертовність в ім’я свого народу та рідної землі. Ми з вдячністю згадуємо тих, хто віддав власне життя за щасливе майбутнє своїх нащадків. Так сталося, що цю знаменну дату ми зустрічаємо зі зброєю в руках. Нинішні захисники України гідно продовжують героїчні традиції фронтовиків. Військовослужбовці збройних сил України — учасники антитерористичної операції пліч-о-пліч з бійцями Національної гвардії, Державної прикордонної служби, представниками інших силових структур самовіддано виконують конституційний обов’язок, проявляють мужність і героїзм, демонструють високий професіоналізм, патріотизм та відданість Україні, відстоюючи її незалежність та територіальну цілісність в умовах терористичної загрози на сході країни", - підкреслив заступник міністра оборони.

Петро Мехед від імені керівництва оборонного відомства вручив ветеранам грамоти та подяки.

Завершились урочистості святковим концертом.