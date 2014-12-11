В РНБО заперечують відведення бойовиками важкої артилерії
13:26, 11 грудня 2014Військо
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У Раді національної безпеки та оборони України заперечують інформацію про початок відведення бойовиками важкої артилерії.
Бойовики не відводять артилерію, заявили в РНБО / Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
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"Якщо людина подивилася у вікно і побачила вулицею рух техніки, це ще не означає, що вона відводиться. За добу ми втратили людей. Бойовиками здійснено 22 обстріли. Тобто перший пункт протоколу домовленостей - припинення вогню - не виконується. Тому заяви бойовиків про відведення артилерії - це брехня. Якщо здійснюється рух, то це свідчить про перегрупування сил", - сказав Лисенко.
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