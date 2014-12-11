За минулу добу терористи 22 рази порушували режим тиші

Бойовики найактивніше діяли на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Декілька разів наших військових обстріляли у районі Маріуполя та Первомайського.

В районі Луганська від обстрілів найбільше постраждали населені пункти: Фрунзе, Щастя, Кримське, Сокольники, Кряківка, Жовте, Капітаново.

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У Донецькій області терористи обстріляли населений пункт Авдєївка. Аеропорт Донецьк було атаковано 4 рази.

На Дебальцевському напрямку під обстріли бандитів потрапили населені пункти Рідкодуб, Кам’янка, Малоорловка, Чернухіно.

На Маріупольському напрямку двічі було обстріляно населений пункт Чармалик.

Супротивник не припиняє намагання отримання розвідувальної інформації з повітря. В районі населених пунктів Гнутове та Талаківка було помічено безпілотники противника.

Слід зазначити, що за минулу добу артилерія сил АТО вогонь у відповідь не відкривала.