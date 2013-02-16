Янукович вважає, що Україна найближчим часом перейде до контрактної армії

Влада має твердий намір здійснити перехід до комплектування армії військовослужбовцями за контрактом. Відповідні дії передбачені проектом Концепції реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, яку планується затвердити найближчим часом. Про це Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович повідомив в інтерв’ю журналу “Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013”, створеному у співпраці The New York Times News Service & Syndicate і газети “Сегодня”.





Глава держави зауважив, що для ефективної реалізації цього завдання влада має здійснити низку заходів щодо підвищення конкурентоспроможності військової служби.

«Необхідно впровадити механізми мотивації для залучення молодих людей на військову службу за контрактом та продовження ними контрактів на наступні періоди» – підкреслив Віктор Янукович.

Серед таких він назвав забезпечення військовослужбовців житлом, гідне грошове утримання, можливість здобуття вищої освіти під час проходження військової служби за рахунок держави та повноцінну бойову (спеціальну) підготовку.

«Вирішивши ці та ще ряд інших завдань, ми створимо умови для стовідсоткового комплектування армії військовослужбовцями за контрактом. Тому остаточне рішення про терміни переходу прийматиметься з урахуванням можливостей держави щодо виконання зазначених завдань» – резюмував Президент України Віктор Янукович.