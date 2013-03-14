На Дніпропетровщині триває інтенсивна бойова підготовка

Під час проведення тактико-стройового заняття особовий склад ротної тактичної групи, вогневу міць якої становили механізовані, танкові, снайперські підрозділи та підрозділи матеріально-технічного забезпечення відпрацьовували порядок дій відділень на марші, пересуванні в запасний район та заняття для оборони ротного опорного пункту.

Загалом до тактико-стройового заняття залучалися понад шістдесят військовослужбовців, спорядження та озброєння згідно штату підрозділів, шість одиниць бойових машин піхоти БМП-1, і 2 та три одиниці танків Т-64 БВ.

Як повідомив командир ротної тактичної групи капітан Сергій Грицай, військовослужбовці відпрацювали навчальні питання щодо приведення підрозділів у вищій ступінь бойової готовності, здійснення маршу, відбиття нападу диверсійних розвідувальних груп противника, роль яких виконували військовослужбовці механізованого батальйону, подолання ділянки зараженої місцевості, мінного поля, встановленого дистанційними засобами мінування, а також заняття визначеного рубежу і відбиття атаки умовного противника, та організованого повернення до пункту постійної дислокації.

Слід зазначити, що основна кількість механіків-водії бойових машин піхоти становили військовослужбовці, які нещодавно прибули до лав механізованого з’єднання зі 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

Сьогодні, 14 березня, особовий склад ротної тактичної групи механізованого з’єднання під керівництвом командирів підрозділів на директрисах загальновійськового полігону виконують вправу стрільб вкладним стволом із озброєння танків Т-64 БВ та вогневі завдання з озброєння бойових машин БМП-2.

На загальновійськовому стрільбищі воїни-гвардійці виконують вправу контрольних стрільб з автоматів АК-74, кулеметів РПК та ПК, а також снайперської гвинтівки СВД. На танкодромі механізованого з’єднання, особовий склад вогневих підрозділів ротної тактичної групи виконують підготовчу вправу до водіння бойових машин в складних умовах.