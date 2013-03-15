Цьогоріч в обласних центрах відкриють 21 громадську приймальню Міністра оборони України

У 2013 році одним із пріоритетних напрямів діяльності Міністерства оборони України є підвищення рівня довіри і підняття іміджу Збройних Сил України. Водночас активно налагоджуватиметься діалог між оборонним відомством і неурядовими організаціями та різними верствами населення, вчасне і публічне реагування на ініціативи та звернення громадськості.

Зважаючи на це, на базі міських військових комісаріатів у лютому розпочали роботу і вже успішно функціонують у Львові, Донецьку, Чернігові, Києві та Севастополі Регіональні громадські приймальні Міністра оборони України. Координують їхню діяльність військові комісари та їх помічники з правової роботи.

Згідно з раніше отриманими дорученнями від керівництва оборонного відомства, їх приміщення облаштовуються відповідною оргтехнікою, засобами зв’язку, сучасними меблями та кондиціонерами, канцелярським приладдям, атрибутикою.

В основному до Громадських приймалень йдуть по безкоштовну допомогу військові пенсіонери, які порушують питання перерахунку пенсій, отримання статусу учасника бойових дій, отримання пільг, роз’яснення пенсійного законодавства.

Також звертаються родичі загиблих військовослужбовців, яких хвилює питання низького рівня їхнього соціального забезпечення.

Військовослужбовці порушують питання щодо підвищення грошового забезпечення, а також питання забезпечення їх службовим житлом.

Переважна частина таких звернень свідчить про існуючі проблеми з низьким соціальним забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України, які звільняються із війська у зв’язку з реформуванням, ветеранів війни і військової служби та членів їх сімей.

Із проблемних питань до них звертаються як особисто, так і через електронну та звичайну пошту.

Зважаючи на всі на всі нагальні питання та проблеми керівництвом Міноборони було прийнято рішення розширити мережу приймалень.

Тож незабаром, в обласних центрах та гарнізонах буде створено та розпочнуть функціонування ще 21 Регіональна громадська приймальня Міністра оборони України.

З 1 квітня 2013 року – розпочнуть роботу за призначенням Громадські приймальні у Житомирі, Рівному, Дніпропетровську, Одесі та Харкові.

З 1 червня 2013 року – у Луцьку, Луганську, Кіровограді, Сумах та Сімферополі.

З 1 вересня 2013 року – у Вінниці, Ужгороді, Запоріжжі, Полтаві та Херсоні.

З 1 жовтня 2013 року – в Івано-Франківську, Миколаєві, Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях та Черкасах.

Створення Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України неодмінно сприятиме вчасному та публічному реагуванню оборонного відомства як органу виконавчої влади на ініціативи та звернення громадськості, а також розв’язанню нагальних проблем військовослужбовців, членів їхніх родин, ветеранів безпосередньо на місцях.

Робота Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України поліпшить морально-психологічний стан серед населення, зокрема, ветеранів та молоді, і надасть можливість більш оперативно і ефективно реагувати на звернення людей.