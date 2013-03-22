На Львівщині військовослужбовці чистимуть дороги та рятуватимуть водіїв

Зокрема, сьогодні, 22 березня з 80 окремого аеромобільного полку Сухопутних військ Збройних Сил України, який дислокується у Львові, було виділено 8 одиниць техніки та групу водіїв для проведення рятувальних робіт на різних ділянках автодоріг Львівщини.

– Зважаючи на те, що снігові опади продовжуються, і ситуація на автошляхах у регіоні погіршується, військовослужбовці Збройних Сил України не залишатимуться осторонь цієї проблеми. Від десантного полку було виділено 8 вантажних автомобілів підвищеної прохідності Урал-4320. Також призначено групу водіїв-військовослужбовців, які мають навички водіння у складних погодних умовах, – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки заступника командира полку з виховної роботи майор Ігор Бороздюк.

Зі слів офіцера, особовий склад та техніка будуть розосереджені на найбільш проблемних ділянках автошляхів у Бузькому, Жовківському, Золочівському, Пустомитівському районах області, а також – на об’їзній дорозі міста Львів. Десантники надаватимуть допомогу з евакуації транспортних засобів зі снігових заметів. Адже потужні армійські вантажівки мають колісну формулу 6х6 та значні переваги у прохідності у порівнянні з аналогічними автомобілями.

Також продовжують надавати допомогу органам місцевої влади у ліквідації наслідків стихії військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади 13-го армійського корпусу. Зокрема, екіпажі важкої інженерної техніки БАТ-2 та МАЗ-537 під керівництвом майора Владислава Веливока упродовж тижня працювали на розчистці автошляхів у Золочівському районі Львівщини. За тиждень, який минув від останнього потужного снігового шторму, вони розчистили близько 200 кілометрів автошляхів на ділянці між населеними пунктами Перемишляни – Чемеринці – Плугів. Також військовослужбовці бригади надали допомогу у відновленні автосполучення з населеними пунктами Поляни, Чижів, Махнівці, Копані, Кругів, Залісся, Галаречинна, Підлисна, Розвади, Білий-Камінь.

– В силу того, що погодні умови знову різко погіршуються, наші екіпажі не припинять виконувати доручені ним завдання. Військові продовжуватимуть надавати допомогу органам місцевої влади та комунальним службам, щоби підтримувати дороги у проїжджому стані, – повідомив заступник командира 24 окремої механізованої бригади з виховної роботи майор Денис Сохацький.