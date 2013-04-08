Українські миротворці у Ліберії провели 30 навчальних авіанаведень

Група бойового управління 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії, де командиром військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс, провели практичні тренування з наведення на наземні цілі екіпажів вертольотів типу Мі-24. Для відпрацювання поставлених завдань була вибрана гірсько-лісова місцевість поблизу населеного пункту Тубманбург, яка знаходиться за 130 км від базового табору українських миротворців.





– Робота для вертоліників ускладнювалася нелегким візуальним розпізнаванням потрібних об’єктів з повітря, – розповідає начальник командного пункту 56-го ОВЗ полковник Сергій Шевченко.

У ході тренування авіанавідники відпрацювали вправи з наведення екіпажів вертольотів Мі-24 на наземні цілі безпосередньо під час здійснення руху автомобільної колони на вершинах гір висотою до 800 м, неодноразово змінюючи координати цілей та визначаючи нові орієнтири для знищення умовного противника авіацією. У свою чергу екіпажі виходили на опорний пункт, здійснювали маневр та умовно знищували авіаційними засобами ураження цілі, здійснюючи фотострільбу.

Загалом під час тренування було проведено 30 авіанаведень екіпажів бойових ударних вертольотів на різні наземні цілі.

Варто зазначити, що під час практичних тренувань відпрацьовувалася і злагодженість дій із особовим складом Нігерійського миротворчого контингенту, який здійснював прийом авіаційної техніки, супроводжував та охороняв групу бойового управління під час виконання завдання.

На даний час серед основних завдань, які стоять перед екіпажами Мі-24 у Ліберії, –повітряна розвідка та бойове патрулювання територій вздовж кордонів Республік Ліберія та Кот-д'Івуар, повітряне супроводження військ Організації. Тільки протягом минулого тижня екіпажі на Мі-24 здійснили 16 вильотів.