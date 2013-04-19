Військовий аташе Росії відвідав Володимир-Волинський гарнізон

Він відвідав розташування 51-ї окремої механізованої бригади 13 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України. У супроводі начальника Володимир-Волинського гарнізону, командира бригади полковника Володимира Яцківа, поважний дипломатичний гість ознайомився з умовами повсякденного життя, побуту та служби особового складу бригади. У музеї Бойової слави йому розповіли про історію та бойовий шлях військової частини.

Військовий аташе також ознайомився з трагічною історією в’язнів нацистського табору військовополонених «Nord-365 offlag», який розміщувався на сучасній території бригади.