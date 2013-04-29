Завершено бойове злагодження 3-ї ротації вертолітного загону місії ООН у Конго

Протягом трьох тижнів підготовки кандидатами на посади пілотів загону за 7 льотних змін проведено 78 учбово-тренувальних польотів на гелікоптерах Мі-8 та Мі-24 із загальним нальотом понад 40 годин. Льотний склад здійснив 67 стрибків з парашутом, офіцери бойового управління командного пункту загону виконали 115 візуальних наведень екіпажів вертольотів на наземні цілі. Два офіцера отримали допуск до практичного управління екіпажами.

Крім того, на полігоні Широкий Лан успішно проведено пуск 10 протитанкових керованих ракет «Штурм-В» та 100 некерованих авіаційних ракет С-8КО. Також у повітрі виконувалась стрільба з авіаційної гармати ГШ 2-30, з якої було здійснено понад 1200 пострілів.

Враховуючи гірські умови служби у Демократичні Республіці Конго, було виконано навчально-тренувальні польоти з відпрацюванням зльоту і посадки на майданчик обмежених розмірів в Криму на аеродромі Бельбек. З усім особовим складом загону проводилися заняття з вогневої, стройової, інженерної, тактико-спеціальної підготовки. Перевірялися знання автомобільної техніки, практичні навички водіння в ході 100-кілометрового маршу.

За словами кандидата на посаду командира вертолітного загону полковника Андрія Когута, основний акцент в ході бойового злагодження робився на льотну підготовку пілотів та навички на бойове застосування авіаційного озброєння, способи атак наземних цілей з малих висот.

– Вважаю, нам вдалося сформувати колектив загону. Льотний склад продемонстрував практично свою майстерність на полігоні Широкий Лан, у Криму на аеродромі Бельбек. Управління, наземні служби склали заліки з військових дисциплін, пройшли психологічне тестування, – зазначив полковник Андрій Когут. – Усі тут за власним бажанням і пройшли ретельний відбір. Фактично кожен кандидат на посади у 18 загоні професіонал за своїм напрямком, тому розуміє відповідальність. Тож випадкових людей в загоні немає, – підкреслив офіцер.

Однією з основних особливостей цьогорічної підготовки є посилення загону 4 гелікоптерами Мі-8 та збільшення особового складу до 250 чоловік.

Планується, що за планом підготовки сертифікація 18-го окремого вертолітного загону пройде на початку червня. Сама ж ротація у Демократичну Республіку Конго запланована на кінець червня.