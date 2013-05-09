Янукович: Україна здатна захистити себе від регіональних загроз, екстремізму та радикалізму

– У цей знаменний день – День Перемоги – ми згадуємо кожного, хто віддав своє життя за мир, спокій і процвітання нашої Вітчизни. Мільйони наших співвітчизників – воїни і мирні жителі, батьки і діти – пожертвували собою заради нас, нашого сьогодення і майбутнього, – наголосив Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович, вітаючи ветеранів зі святом.

Під час виступу Глава держави відзначив, що сьогодні, модернізуючи та зміцнюючи боєздатність Збройних Сил України, військова сила розглядається тільки як засіб оборони.

– Завдяки зваженій зовнішній політиці та сучасній армії, Україна здатна захистити себе від регіональних загроз, екстремізму та радикалізму, забезпечити міжнародну підтримку своїй цілісності та суверенітету, – підкреслив Віктор Янукович.

Президент України подякував ветеранам за активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді.

– Завдяки подвигу наших ветеранів три покоління українців живуть під мирним небом, – зазначив Глава держави.

Зірки вітчизняної та зарубіжної естради, творчі колективи подарували присутнім святковий настрій.