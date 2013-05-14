У Львові завершується планування багатонаціональних військових навчань «Репід Трайдент-2013»

Заходи такого рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру». Більшість навчань цієї серії, починаючи із 1994 року, проходила на території Яворівського району Львівщини – у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки.

Захід зібрав понад 80 військових делегатів із 15 країн. Окрім представників командування та військових частин 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України, які братимуть участь у навчаннях цього літа, до розробки замислу майбутніх маневрів долучилися військовослужбовці з Німеччини, Польщі, Румунії, Молдови, Вірменії, Грузії, Канади, Азербайджану, Болгарії, Сербії тощо.

Слід відзначити, що цього року перелік країн-учасниць навчань збільшиться. Загалом у маневрах участь братимуть 19 країн. Це найбільша за останні роки кількість. Будуть і нові дійові особи. Погодження на участь у «Репід Трайдент-2013» надіслали оборонні відомства Турції, Казахстану, Вірменії та Естонії. Передбачається, що загалом участь у «Репід Трайдент-2013» візьмуть понад 1200 осіб.

Українську делегацію на конференції очолює перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін.

Під час роботи конференції учасники ознайомляться із матеріальною базою та об’єктами інфраструктури Міжнародного центру миротворчості та безпеки, де проходитимуть навчання. Військовослужбовцям різних країн покажуть умови проживання та навчальну базу, якою користуватимуться учасники «Репід Трайдент-2013». Фахівці з логістики та медичні працівники оглянуть матеріальну базу Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, який здійснюватиме медичне забезпечення навчання. Також представники підрозділів різних країн проведуть рекогносцировку на місцевості, де відбуватимуться заняття відповідно до розкладу навчань. Представники іноземних делегацій планують також відвідати міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

Варто зазначити, що цього року акцент практичних тренувань робитиметься на використанні аеромобільних підрозділів та багатоцільових вертольотів Мі-8. Передбачено, що багатонаціональні підрозділи, до яких увійдуть представники ЗС України, США, Молдови, Румунії, Сербії, Польщі, Великобританії, Грузії та Вірменії, реагуватимуть на цілу низку кризових ситуацій. Під час проведення польової фази військовослужбовці на практиці відпрацьовуватимуть низку тактичних завдань. Це, зокрема, здійснення пошуку та знешкодження незаконних озброєних формувань та їхніх прихованих об’єктів, забезпечення безпеки миротворчого персоналу та місцевого населення, проведення конвоїв, організація несення служби на стаціонарних та мобільних контрольно-перепускних пунктах, здійснення патрулювання місцевості. Під час конференції учасники мають також остаточно визначитися із питаннями фінансування, логістики, медичного обслуговування, проходження іноземцями митного контролю, а також затвердити Технічну угоду – документ, який регламентує обов’язки та відповідальність сторін.

Довідково. Легендою українсько-американських військових навчань «Репід Трайдент-2013», які відбудуться у липні поточного року на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що у Яворівському районі Львівщини, стане територіальний конфлікт між двома уявними країнами. Відповідно до задуму, «яблуком розбрату» між двома країнами, що мають назву Фогленд та Вазірленд, стане територія спірної провінції, яку одна зі сторін силою відібрала в іншої. Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту методом проведення блискавичної аеромобільної операції з використанням багатоцільових вертольотів та літаків транспортної авіації.