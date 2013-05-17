Заступник міністра оборони: Цього року на службу в армію візьмуть кращих з кращих

Він нагадав, що 1 квітня в Україні стартував черговий призов.

– Цієї весни на строкову військову службу у Збройних Силах буде призвано близько 7,5 тисяч юнаків. Це в рази менше, ніж у минулі роки. Ще рік тому загальному призову на строкову військову службу в Українському війську підлягало близько 15 тисяч, а два роки тому – 20 тисяч юнаків, – зауважив Володимир Можаровський.

За його словами, на сьогодні план щодо призову молодого поповнення до лав Збройних Сил України виконано майже на дві третини.

Володимир Можаровський відзначив, що, водночас, зменшення кількості строковиків є результатом поступового переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом.

– Створення професійної армії – це один із головних пріоритетів Збройних Сил України. Високомобільні десантні війська та Військово-Морські Сили посилено переходять на контракт і вже не комплектуються строковиками, – підкреслив він.

Це пояснюється традиційно високим престижем служби у цих військах, а також значним покращенням грошового забезпечення військових моряків і десантників.