У Києві нагородили переможців міжнародного конкурсу з української мови

Традиційно в цьому патріотичному змаганні беруть участь не тільки школярі та студентство, а й курсанти та слухачі вищих військових навчальних закладів та ліцеїсти Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

Цьогорічними переможцями серед військових стали: ліцеїсти Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Владислав Подкіч – 1 місце, Віталій Дерев’янченко – 2 місце, Артем Деркач – 3 місце, курсант Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Владислав Снаговський – 1 місце, студент кафедри військової підготовки Національного університету «Одеська юридична академія» Олександр Кухарук – 2 місце; курсант Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Юрій Пацкан – 2 місце; курсант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Вадим Вінницький – 2 місце; курсант Військової академії (м. Одеса) Олег Гнатишин – 3 місце та курсант Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова Владислав Бугрінов – 3 місце.

Серед офіцерів перше місце виборов слухач Національного університету оборони України імені Івана Черняховського майор Владислав Ткачов.

– Я завжди ставлю військових у приклад усім іншим конкурсантам, вони люди чітко організовані, дисципліновані та з глибокими знаннями, – зазначив, вітаючи переможців, голова координаційної ради конкурсу, виконавчий директор Ліги українських меценатів, лауреат Шевченківської премії письменник Михайло Слабошпицький.

Учасники фінального етапу отримали від Ліги меценатів у подарунок зібрання книжок сучасних українських авторів, грамоти та грошові винагороди.