В Україні відбувається спільна з Туреччиною місія спостережного польоту

Мета заходу – виконання спостережного польоту для сприяння спостереженню за виконанням існуючих або майбутніх угод у галузі контролю над озброєннями та для розширення можливостей щодо запобігання кризам та регулювання кризових ситуацій у рамках Наради з безпеки i співробітництва в Європі та в інших відповідних міжнародних організаціях.

Інспекційна група Туреччини складається з 14 інспекторів, яку очолює майор Хусейн Сарису. Від України групу супроводження очолює старший офіцер відділу реалізації Договору “відкрите небо” Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України підполковник Руслан Комаров.

Місія спостережного польоту проводиться без права відмови.

29 травня інспекційна група Туреччини спільно з представниками Генерального штабу Збройних Сил України здійснила спостережний політ згідно з узгодженим планом без відхилень від затвердженого маршруту. Після повернення на аеродром “відкритого неба” Бориспіль, було складено та перевірено формалізований звіт (формат ОSF14) про виконання спостережного польоту над територією України, який буде розповсюджено в тижневий термін через мережу зв’язку ОБСЄ між державами-учасницями Договору. Маршрут спостережного польоту проходив над південною частиною України, загальна довжина якого склала 1756 км. Тривалість спостережного польоту – 5 годин. Аерофотозйомка проводилася на 11 ділянках.

За результатами підготовки та проведення спостережного польоту інспекційна група Туреччини високо оцінила професійний рівень українських інспекторів під час супроводження місії спостережного польоту за Договором з відкритого неба.