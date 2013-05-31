Міністерство оборони України взяло шефство над Львівською областю

Під час відвідування Львівщини представник оборонного відомства разом із начальником гарнізону – начальником Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком взяв участь у засіданні Колегії обласної державної адміністрації. Захід відбувся під головуванням голови облдержадміністрації Віктора Шемчука за присутності керівництва обласної ради, голів райдержадміністрацій, районних рад, міських голів міст обласного значення, керівників структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, представники ЗМІ.

– Хочу зазначити, що моя робота на Колегії відбувається за дорученням Міністра оборони України та в межах запровадження Кабінетом Міністрів України практики шефства міністерств над областями, – зазначив Володимир Можаровський.

За українським оборонним відомством згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України закріплено Львівську область.

За словами Володимира Можаровського, робота у цьому напрямку є дуже важливою для Міноборони, Збройних Сил України та військовослужбовців.

Адже, як відомо, на Львівщині розташовано значну кількість військових частин та установ, і проживає чимала кількість військовослужбовців та військових пенсіонерів.

– Плануючи та проводячи заходи подальшої оптимізації українського війська, дуже важливо співпрацювати із органами державної влади та місцевого самоврядування, тим самим досягаючи високої ефективності від їхнього проведення. Я переконаний, що успіх наших реформ у значній мірі залежатиме й від комплексного вирішення питань на місцях. Сьогодні ми започаткували таку взаємодію і окреслили наступні етапи взаємовигідної роботи, – підкреслив заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський.

Після завершення Колегії її головуючий та представники Міністерства оборони України взяли участь в урочистих заходах з нагоди відзначення Дня Європи у Львівській області.