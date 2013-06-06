Міністр оборони привітав військових журналістів зі святом

Сьогодні, 6 червня, у Києві в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України розпочав роботу семінар-тренінг “Організація роботи редакції ЗМІ, взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації” за участю представників військових інформаційно-медійних структур.

Програмою заходу передбачено проведення навчальних семінарів і зустрічей, а також роботу в групах з метою обміну досвідом діяльності та напрацювання пропозицій щодо її удосконалення.

У перший день заходу з професійним святом – Днем журналіста – учасників семінару привітав Міністр оборони України Павло Лебедєв.

– Професія військового журналіста є унікальною у Збройних Силах України. Її важливість значно зросла сьогодні, коли нам необхідно повернути повагу громадян України до військової служби, до людей в погонах, до професії захисника Батьківщини. У мирний час діяльність військовослужбовців не завжди помітна, але приходить біда – і всі усвідомлюють, наскільки важливою є ця професія, – зазначив він.

Павло Лебедєв закликав журналістів доносити до людей правду про повсякденну діяльність Збройних Сил України.

– Кажуть, що правда у кожного своя. Але завжди повинна бути об’єктивна точка зору, принципова позиція з того чи іншого питання. Без цього неможливий рух вперед, неможливе вирішення існуючих проблем. Творіть на благо Батьківщини і своїх родин! – звернувся він до присутніх.

За сумлінне виконання службового обов’язку, значний особистий внесок у розвиток Збройних Сил України та з нагоди Дня журналіста глава оборонного відомства нагородив групу військовослужбовців цінними подарунками, грамотами та подяками.

Також кращі військові журналісти отримали відзнаки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.