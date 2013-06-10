У військових частинах 8-го армійського корпусу новобранці прийняли присягу

Найбільш чисельний захід відбувся у 72-й окремій механізованій бригаді, що дислокується у м. Біла Церква, на Київщині. Тут присягу складали 288 військовослужбовців. На церемонії були присутні заступник командира 8-го армійського корпусу з виховної та соціально-психологічної роботи полковник Віталій Покотило, заступник міського голови міста Біла Церква Микола Антонюк та голова Білоцерківської міської ради організації ветеранів України полковник у відставці Василь Волощенко.

У 27-му Сумському реактивному артилерійському полку ритуал прийняття присяги проводився на Меморіальному комплексі «Вічна Слава». Урочисту клятву перед батьками, гостями та особовим складом полку дали 20 новобранців. Командир частини полковник Валерій Ісмаілов поздоровив військовослужбовців з прийняттям присяги, а всю військову частину – з поповненням її особового складу.

Того дня в Сумах відзначалася і 93-я річниця від Дня народження тричі Героя Радянського Союзу, почесного громадянина міста Суми Івана Микитовича Кожедуба. Право покласти квіти до пам’ятника славному земляку було доручено кращим військовослужбовцям 27-го Сумського реактивного артилерійського полку сержанту військової служби за контрактом Олександру Ковалю та солдату батареї молодого поповнення Артему Савченку.

У 12-му інженерному полку, де командиром полковник Микола Борісов, разом з солдатами строкової служби присягу на вірність українському народові прийняли 13 військовослужбовців військової служби за контрактом, які підписали контракт та пройшли первинні збори. Загалом присягу в полку прийняло 70 військовослужбовців, які прибули з Полтавської, Черкаської, Житомирської та Сумської областей.

Молодих солдат привітали начальник інженерної служби 8-го армійського корпусу підполковник Олександр Махачек, начальник групи матеріально-технічного забезпечення 8-го армійського корпусу підполковник Олег Ященко, благочинний Новоград-Волинського отець Стефаній, представник ветеранської організації полковник запасу Михайло Чаюк та представники органів місцевого самоврядування.

У 26-й Бердичівській артилерійський бригаді, якою командує полковник Андрій Маліновський, 25 молодих солдатів також прийняли присягу. На урочистій церемонії був присутній начальник ракетних військ і артилерії 8-го армійського корпусу полковник Валерій Марцеха. Після складання присяги воїнів благословив священнослужитель Свято-Михайлівського Собору отець Роман, а гостям було продемонстровано виступ-дефіле військового оркестру та показова демонстрація стройових прийомів у виконанні військовослужбовців, які щойно склали військову присягу, під керівництвом командира батареї молодого поповнення капітана Олега Мурая.

Видатній в житті кожного військовослужбовця події передував курс первинної підготовки, в ході якої майбутні солдати встигли ознайомитися з основними зразками озброєння та техніки, здійснили свої перші постріли, навчилися виконувати стройові прийоми.

Загалом у військових частинах 8-го армійського корпусу склали військову присягу більше 500 військовослужбовців. Крім самих солдатів, цей день запам’ятається також їх батькам. Місяць назад вони відправили своїх дітей у військкомати, а сьогодні вони побачили дорослих і мужніх захисників Вітчизни.