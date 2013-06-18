Військові авіатори відзначили 70-ту річницю з дня створення військової частини

Близько пятисот військовослужбовців, ветеранів та гостей з різних країн ближнього зарубіжжя стали учасниками цього свята військових авіаторів різних поколінь.

Урочисті заходи розпочалися у авіаційному містечку, біля памятника бойовим льотчикам з виносу Державного Прапору України та бойового прапору 933-го винищувального авіаційного полку.

Привітати військових повітряних асів різних поколінь прибули командири полку, які командували авіаційною військовою частиною у різні роки, ветерани військової авіації, військовослужбовці Дніпропетровського гарнізону, вихованці місцевого ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Євгена Березняка та інші почесні гості.

На урочистому мітингу поздоровлення та щирі побажання в адресу ювілярів лунали від генерал-лейтенанта у відставці Володимира Токарєва, колишнього начальника штабу військ ППО СРСР, генерал-майора запасу Юрія Барашкіна, колишнього начальника авіації військ ППО України, командирів, які командували полком у різні часи полковників запасу Анатолія Таранця та Олександра Гарбуза, а також від керівництва Запорізького державного авіаційного ремонтного заводу “МіГремонт”.

Зокрема, у своєму зверненні колишній командир полку полковник запасу Анатолій Таранець від імені ветеранів частини привітав усіх присутніх та наголосив, що імена багатьох льотчиків, техників та інших спеціалістів легендарного полку навіки вписані в історію військової авіації.

– Батьківщина пишається Вами! Ви чесно та самовіддано виконували свій обов’язок перед своїм народом, за що честь і слава Вам, дорогі однополчане! – наголосив полковник Анатолій Таранець.

Продовжилося свято нагородженням цінними подарунками ветеранів Великої Вітчизняної війни, проходженням урочистим маршем підрозділів, ліцеїстів та ветеранів полку.

Також цього дня відбулося покладання квітів до могил льотчиків, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни та при виконанні службових обов’язків у післявоєнний час.

Завершилися урочистості фотографуванням та виступами артистів місцевих колективів художньої самодіяльності.