Начальник Генштабу ЗСУ взяв участь у обговоренні питань партнерства з НАТО

Сьогодні, 26 червня 2013 року, члени української делегації взяли участь у обговорюванні актуальних питань розвитку партнерства в умовах сучасних викликів і загроз спільній безпеці, а також перспектив та можливостей співпраці з Альянсом після завершення операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України взяв участь у відкритих дискусіях стосовно майбутнього партнерських відносин з НАТО та перспектив регіонального партнерства. 27 червня 2013 року планується участь делегації Збройних Сил Україні у робочому синдикаті «Партнери, як слідопити: функціональне співробітництво в комплексній області безпеки».

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