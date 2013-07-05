Біля Рівного вертолітники та розвідники “знищували” бандформування

Загальне керівництво заходом здійснював начальник армійської авіації Сухопутних військ генерал-майор Валентин Пістрюга. До виконання практичних дій з бойовою стрільбою з озброєння трьох вертольотів Мі-24П та двох Мі-8МТ залучалася 1-ша ескадрилья бригади армійської авіації з міста Броди та десантні групи розвідбату з Новоград-Волинського.

– Уперше наші вертолітники діяли за новими стандартами, що стало для них хорошою перевіркою, – розповів начальник штабу 16 окремої бригади армійської авіації полковник Євген Бородулін. – Ми відпрацювали питання міжвидової підготовки, під час яких звернули увагу на злагодженість екіпажів вертольотів та взаємодію з іншими підрозділами.

Безпосередньо сама перевірка почалася ще в понеділок у місті Броди, коли 16 окрема бригада армійської авіації була приведена в бойову готовність із запуском двигунів вертольотів 1-ї ескадрильї. Були розгорнуті основний командний пункт, відпрацьовані питання мобілізації тощо. Наступного дня вертолітники перевірили готовність до маршу усієї своєї автомобільної техніки, що нараховує майже 200 машин. В середу здійснили марш на Рівненський загальновійськовий полігон, де розгорнули елементи допоміжного пункту управління, наземні засоби забезпечення та засоби зв’язку. Вже на полігоні, за сценарієм боротьби з незаконними збройними формуваннями, відбулися перевірка злагодження та бойова стрільба.

– Основними завданнями для наших військовослужбовців стали пошук, виявлення та знищення умовних бандформувань, – додав полковник Євген Бородулін. – Це унікальний для нас досвід, адже чи не вперше для нашої частини до складу десантних груп розвідників було включено передових авіаційних навідників, які безпосередньо з “поля бою” давали цілевказівку на знищення ворога вертольотам Мі-24П.

Зокрема, Мі-8МТ посадочним способом висаджували десантні групи з авіанавідниками для виконання поставлених завдань. Так, поки розвідники вели розвідку, передові авіаційні навідники передавали координати, орієнтири, характер дій ворога екіпажам Мі-24П, які знищували бандформування некерованими ракетами С-8КОМ та з 30-міліметрової гармати ГШ 2-30. А Мі-8МТ вже завершував справу метанням бомб ОФАБ 100-120.

– Перевірка – це завжди добре, адже ми можемо оцінити реальний стан справ в бригаді. Як начальник штабу, можу сказати, що діями підлеглих задоволений, – наголосив полковник Євген Бородулін.