Учасники Сі Бриз-2013 провели морський урок у школах Одеси

На початку зустрічі керівник навчань контр-адмірал Денис Березовський і заступник керівника навчань капітан 1-го рангу ВМС США Джеймс Екен провели морський урок, розповіли юнакам та дівчатам про міжнародні навчання “Сі бриз-2013”, а також службу на флоті.

Під час перебування у навчальних закладах Одеси військовим морякам показали концертну програму насичену різноманітними вокальними й хореографічними номерами.

У свою чергу гості подарували школярам морські сувеніри та взяли участь у висадженні саджанців молодих дерев.

За словами контр-адмірала Дениса Березовського подібні сумісні зустрічі з учнівською молоддю допомагають виховати у неї любов до морської професії, побачити світ по-іншому, знайти ціль у житті, повірити у світлі й добрі почуття.

– Ми регулярно запрошуємо школярів на кораблі і робимо це заради їх щирих посмішок і доброго настрою. Юнацтво є щасливою порою очікування і надій, тож для виховання майбутнього покоління потрібна постійна підтримка й допомога. Ми просто повинні навчити нашу юну зміну добру, милосердю й любові до Батьківщини, – підкреслив контр-адмірал Денис Березовський.

Звертаючись до школярів капітан 1-го рангу ВМС США Джеймс Екен зазначив, що діалог з молодими людьми є кращим способом прищепити любов до своєї Вітчизни, відповідальність за її долю.

– Тільки завдяки активній життєвій позиції можливо реалізувати всі свої мрії, стати справжнім громадянином своєї країни, – підсумував іноземний гість.

У свою чергу директор одеського морського ліцею Людмила Себова зазначила, що подібні зустрічі з військовими моряками допомагають юнацтву зробити свій життєвий вибір, обрати мужню й водночас романтичну професію.

– Допомога військових моряків у вихованні молодих людей – це шляхетна місія, святий обов’язок кожного сумлінного громадянина. Можливо, саме завдяки таким спільним зустрічам у дитячих душах відбудеться розуміння, якими мають бути справжні захисники Вітчизни, – підсумував педагог.