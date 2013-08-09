З 1 вересня підвищиться розмір місячного грошового забезпечення військових

“З 1 вересня 2013 року відбудеться чергове, планове підвищення розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 161 – на 40 %, – повідомив сьогодні, 9 серпня, заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський під час брифінгу у Клубі Кабінету Міністрів України.

За його словами, посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, зокрема, в частині збільшення в 2 рази до 1 липня 2014 року, порівняно з початком 2012 року грошового забезпечення, є одним із основних напрямів роботи керівництва Міністерства оборони України.

– Для прикладу: якщо командир батальйону у званні “майор” в Сухопутних військах сьогодні отримує трохи більше 4 тисяч 100 гривень місячного грошового забезпечення, то з 1 вересня ця цифра зросте до близько 4 тисяч 800 гривень, – відзначив Володимир Можаровський.